ТАСС назвал возможную причину смерти чемпионки мира по боксу Синецкой

Ирина Синецкая (Фото: Федерация Бокса России)

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла во сне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Возможной причиной скоропостижной кончины мог стать тромб.

«Ирина умерла во сне. Причины устанавливаются, возможно, тромб», — передает агентство слова собеседника.

Синецкая умерла 28 сентября в возрасте 46 лет.

«Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи», — говорится в некрологе, который опубликовали в российской федерации бокса.

Синецкая родилась в 1978 году в селе Кочубеевское Ставропольского края. В 2007 году окончила факультет физической культуры Ставропольского государственного университета.

Трехкратная чемпионка мира (2001, 2002 — в весе до 67 кг, 2006 — до 80 кг). Также завоевала серебряную (2005 — до 66 кг) и бронзовую (2012 — свыше 81 кг) медаль чемпионатов мира. Пятикратная чемпионка Европы (2001, 2003–2005 — до 66 кг, 2009 — до 75 кг).

В 1999–2005 годах — чемпионка России (до 66 кг), также завоевала золото национального чемпионата в 2009 (до 75 кг), 2011, 2012 и 2014 годах (свыше 81 кг).

В сборной команде России с 2001 по 2012 год. Завершила спортивную карьеру в 2014 году. В 2003 году Синецкая получила звание заслуженного мастера спорта.