Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

На 48-м году жизни умерла заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая, сообщили в Федерации Бокса России.

«Трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 11-кратная чемпионка России Ирина Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи», — говорится в сообщении.

Синецкая родилась в 1978 году в селе Кочубеевское Ставропольского края. В 2007 году окончила факультет физической культуры Ставропольского государственного университета.

Трехкратная чемпионка мира (2001, 2002 — в весе до 67 кг, 2006 — до 80 кг). Также завоевала серебряную (2005 — до 66 кг) и бронзовую (2012 — свыше 81 кг) медаль чемпионатов мира. Пятикратная чемпионка Европы (2001, 2003-2005 — до 66 кг, 2009 — до 75 кг).

В 1999-2005 годах — чемпионка России (до 66 кг), также завоевала золото национального чемпионата в 2009 (до 75 кг), 2011, 2012 и 2014 годах (свыше 81 кг).

В сборной команде России с 2001 по 2012 года. Завершила спортивную карьеру в 2014 году.

В 2003 году получила звание Заслуженного мастера спорта.