Чемпионка Стокгольмского марафона умерла в 30 лет
Эфиопская бегунья Шеварге Алене, выигравшая в этом году Стокгольмский марафон, скончалась в возрасте 30 лет, сообщается на странице соревнований в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Алене стало плохо во время тренировки в Аддис-Абебе, ее доставили в больницу, но спасти не смогли.
В марафоне, который прошел в столице Швеции 31 мая, эфиопка показала время 2 часа 30 минут 38 секунд.
В январе 2025-го она стала пятой на марафоне в Мумбаи. Всего на ее счету 12 побед в 27 марафонах с 2011 года, отмечает Би-би-си.
