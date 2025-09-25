Шеварге Алене стало плохо во время тренировки в Аддис-Абебе, ее не смогли спасти. В конце мая она выиграла Стокгольмский марафон

Шеварге Алене (Фото: Fredrik Persson / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Эфиопская бегунья Шеварге Алене, выигравшая в этом году Стокгольмский марафон, скончалась в возрасте 30 лет, сообщается на странице соревнований в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Алене стало плохо во время тренировки в Аддис-Абебе, ее доставили в больницу, но спасти не смогли.

В марафоне, который прошел в столице Швеции 31 мая, эфиопка показала время 2 часа 30 минут 38 секунд.

В январе 2025-го она стала пятой на марафоне в Мумбаи. Всего на ее счету 12 побед в 27 марафонах с 2011 года, отмечает Би-би-си.