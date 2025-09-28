ПВО сбила беспилотники над тремя районами Ростовской области

В Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники уничтожили в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах. «Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — отметил губернатор.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В ночь на 28 сентября в Белгородской области трое человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на производственное предприятие в Шебекино.

Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, женщина — осколочные ранения руки и головы. Еще одна пострадавшая получила ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки.