ПВО сбила беспилотники над тремя районами Ростовской области
В Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
Беспилотники уничтожили в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах. «Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — отметил губернатор.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
В ночь на 28 сентября в Белгородской области трое человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на производственное предприятие в Шебекино.
Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, женщина — осколочные ранения руки и головы. Еще одна пострадавшая получила ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов