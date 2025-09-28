 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ПВО сбила беспилотники над тремя районами Ростовской области

Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники уничтожили в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах. «Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — отметил губернатор.

Запорожская область осталась без света из-за атаки беспилотников
Политика

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В ночь на 28 сентября в Белгородской области трое человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на производственное предприятие в Шебекино.

Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, женщина — осколочные ранения руки и головы. Еще одна пострадавшая получила ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Ростовская область Юрий Слюсарь беспилотники ПВО
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
При атаке дрона на жилой дом в Белгороде пострадал мирный житель
Политика
В шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку
Политика
Гладков показал последствия ракетного удара в Белгороде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
За ночь над российскими регионами сбили 41 беспилотник Политика, 07:39
Мошенники научились красть данные банковских карт через NFC Общество, 07:27
Москвичам пообещали пасмурный день и дождь Общество, 07:22
Польша подняла истребители из-за «активности России» Политика, 07:10
СБУ объявила в розыск актрису из «Ликвидации» Полину Агурееву Политика, 07:02
AP узнала о встрече Трампа с лидерами Конгресса на фоне угрозы шатдауна Политика, 06:47
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ПВО сбила беспилотники над тремя районами Ростовской области Политика, 06:18
В Пензенской области отменили план «Ковер» спустя почти четыре часа Политика, 06:15
Трамп обвинил ФБР в провоцировании беспорядков у Капитолия в 2021 году Политика, 06:12
В Берлине задержали более 70 человек во время пропалестинских протестов Политика, 06:00
Еще три аэропорта закрыли для полетов Политика, 05:25
Мексика и США договорились о мерах против нелегального трафика оружия Политика, 05:14
Орбан попросил Зеленского прекратить «преследовать» Венгрию Политика, 05:01