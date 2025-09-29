 Перейти к основному контенту
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Орегон подал иск против администрации президента США Дональда Трампа, оспаривая его решение ввести войска в крупнейший город штата Портленд для подавления протестов против иммиграционной политики. Об этом сообщает Bloomberg.

Иск поступил после того, как министр обороны Пит Хегсет направил в воскресенье губернатору Тине Котек меморандум с приказом о направлении 200 членов Национальной гвардии Орегона для «выполнения федеральных функций» на 60 дней.

Генеральный прокурор Орегона Дэна Рейфилд, комментируя подачу иска, назвал развертывание войск в штате «незаконным».

«Штат Орегон и город Портленд подали иск против президента Дональда Трампа, министра обороны США Пита Хегсета, министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, министерства обороны США и министерства внутренней безопасности США, оспаривая незаконное развертывание 200 членов национальной гвардии Орегона для выполнения функций федеральных правоохранительных органов», — говорится в его заявлении в социальной сети X.

Пограничная служба США задержала несколько человек в Чикаго
Политика

В иске также говорится, что у президента нет полномочий для развертывания гвардии. Закон разрешает федеральный контроль над Национальной гвардией только в случаях вторжения, восстания или когда федеральные законы не могут быть обеспечены иным образом — чего, по словам Рэйфилда, не происходит в Орегоне.

Трамп объявил об отправке войск в Портленд 27 сентября. Он отдал соответствующее поручение по просьбе министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. С июня у здания ICE в Портленде продолжаются протесты против миграционной политики администрации президента США.

Как отмечает Bloomberg, Национальная гвардия штатов находится под контролем губернаторов. Ранее Трамп смог развернуть войска Национальной гвардии в Вашингтоне (округ Колумбия) из-за его статуса федерального округа. Он также направил войска в Мемфис с одобрения губернатора. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом успешно оспорил развертывание Трампом войск Национальной гвардии в своем штате в июне, но в Белом доме заявили, что обжалуют решение федерального суда.

Евгений Вахляев
