Политика⁠,
0

Избиратели в Приднестровье поддержали оппозиционный «Патриотический блок»

Оппозиция Молдавии набрала 49% на участках внутри страны

На прошедших 28 сентября парламентских выборах в Молдавии проголосовали около 12 тыс. избирателей из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), следует из данных, опубликованных ЦИК Молдавии.

По итогам обработки 100% протоколов в регионе, большинство голосов избирателей получил оппозиционный «Патриотический избирательный блок» (51,02%), правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) действующего главы государства Майи Санду получила в Приднестровье 29,89% голосов.

После обработки 99% голосов на участках внутри страны 44% получила «Действие и солидарность», оппозиционные партии — больше 49%. В их числе «Патриотический блок» набрал 28,26% голосов, блок «Альтернатива» — 9,21%, «Наша партия» — 6,35%.

Общее число обработанных протоколов превысило 97%, PAS набирает 49,40%, «Патриотический блок» — 24,66%.

Приднестровская Молдавская Республика заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова».

Россия, как и другие члены ООН, официально не признает независимость этого территориального образования. Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта.

Ранее МИД Приднестровья обвинил ЦИК Молдавии в массовых нарушениях прав жителей региона, обладающих молдавским гражданством. В ведомстве заявили, что власти Молдавии резко сократили количество избирательных участков в Приднестровье и перенесли часть из них в отдаленные населенные пункты.

Партия Санду заняла первое место на выборах после подсчета 95% бюллетеней
Политика
Майя Санду

В день выборов, по данным МИД ПМР, также были созданы препятствия для свободного передвижения приднестровцев: на мостах через Днестр организовали «искусственные» заторы, установили заграждения, а также проводили проверки граждан и транспорта, которые МИД охарактеризовал как избыточные.

МИД ПМР расценило действия молдавских властей как целенаправленную политику, направленную на недопущение жителей непризнанной республики к выборам.

