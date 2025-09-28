В Молдавии закрыли избирательные участки

Кишинёв, Молдавия (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

В Молдавии закрылись избирательные участки на парламентских выборах, голосование продолжается еще в ряде стран, сообщает «Sputnik Молдова».

По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 51,90%.

Полиция Молдавии вечером предупредила о планах нескольких групп организовать беспорядки и дестабилизацию в Кишиневе с полуночи и в понедельник (29 сентября). Силовики заверили, что не допустят нарушений закона, угроз гражданам и национальной безопасности. Кроме того, вечером 28 сентября трое мужчин были задержаны по подозрению в подготовке к массовым беспорядкам.

28 сентября в Молдавии начались парламентские выборы, в них участвуют 23 кандидата — партии и независимые. ЦИК страны сообщала о кибератаках на сервисы для голосования и избирательные участки за рубежом. Президент Майя Санду проголосовала и заявила, что отдала голос за парламент, с которым «мы продолжим строить европейскую Молдову».

Она также вновь обвинила Россию во вмешательстве и призвала граждан прийти на участки. Позднее Санду сказала журналистам, что не исключает аннулирование результатов выборов из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс.

Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы, указывая на бездоказательность подобных заявлений.