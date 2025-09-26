 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин и Лукашенко через 3,5 часа переговоров прошли в кабинет президента

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / Sputnik / Reuters)

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжается уже три часа сорок минут и еще не закончилась, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». На момент подготовки этого материала главы государств продолжили общение в кабинете президента России.

«Пообщавшись 3 часа и 40 минут… Лукашенко и Путин ушли в рабочий кабинет президента России. Сейчас разговор идет там», — говорится в сообщении.

Переговоры Путина и Лукашенко тет-а-тет продлились полтора часа
Политика
Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко, 26 сентября 2025 года

Лукашенко и Путин встретились в Кремле утром 26 сентября. Их встреча проходит в несколько этапов. Так, в 12:12 мск телеграм-канал сообщил о начале переговоров, а в 13:48 — об их окончании. Лидеры общались тет-а-тет в Представительском кабинете в Кремле, обсудили, в том числе, строительство атомной электростанции на востоке Белоруссии.

После переговоров наедине Лукашенко и Путин приступили к рабочему завтраку.

Белорусский президент прибыл в Москву 25 сентября. Он также примет участие в Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Персоны
Софья Полковникова
Владимир Путин Александр Лукашенко Кремль
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
