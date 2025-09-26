Путин и Лукашенко через 3,5 часа переговоров прошли в кабинет президента

Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / Sputnik / Reuters)

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжается уже три часа сорок минут и еще не закончилась, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». На момент подготовки этого материала главы государств продолжили общение в кабинете президента России.

«Пообщавшись 3 часа и 40 минут… Лукашенко и Путин ушли в рабочий кабинет президента России. Сейчас разговор идет там», — говорится в сообщении.

Лукашенко и Путин встретились в Кремле утром 26 сентября. Их встреча проходит в несколько этапов. Так, в 12:12 мск телеграм-канал сообщил о начале переговоров, а в 13:48 — об их окончании. Лидеры общались тет-а-тет в Представительском кабинете в Кремле, обсудили, в том числе, строительство атомной электростанции на востоке Белоруссии.

После переговоров наедине Лукашенко и Путин приступили к рабочему завтраку.

Белорусский президент прибыл в Москву 25 сентября. Он также примет участие в Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности.