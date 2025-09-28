Глава Запорожской области сообщил о массированном обстреле двух округов

ВСУ начали массированный обстрел Васильевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он отметил, что зафиксировано не менее семи взрывов.

«Прошу жителей сохранять спокойствие, быть предельно осторожными и не выходить на улицу до стабилизации обстановки», — написал губернатор. Также он попросил жителей воздержаться от поездок в упомянутые округа, поскольку опасность повторных ударов сохраняется.

27 сентября Запорожскую область вновь атаковали беспилотники, из-за чего в регионе было кратковременное отключение света.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. Так, 19 сентября беспилотники атаковали заправку в Энергодаре. В результате атаки были ранены два человека.