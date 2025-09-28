 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В МВД рассказали о мошеннической схеме с индийскими номерами

МВД: мошенники используют индийские номера с расчетом на невнимательность жертвы

Мошенники начали использовать индийские номера телефонов для обмана россиян. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как отметили в МВД, код Индии +91, что напоминает начало номеров российских операторов. Однако необходимо помнить, что российские номера начинаются с +7, отметили в киберполиции.

Так, номера +916 и +7916 — это номера разных государств: последняя комбинация означает Московский регион и относится к оператору МТС, а первая — код Индии и некоторых индийских городов, например Нагпура или Катаки.

Мошенники научились красть данные банковских карт через NFC
Общество

Ранее в МВД рассказали о мошеннической схеме, когда аферисты рассылают жертвам поддельные документы или тревожные сообщения и просят перезвонить по указанному номеру. Многие решают проверить информацию и связываются с отправителем, в результате они обращаются к мошенникам по собственной инициативе. Это позволяет мошенникам обойти систему безопасности банков и операторов связи, которые блокируют подозрительные входящие звонки.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Мошеничество мошенник мошенники обман МВД
Материалы по теме
В Москве пенсионер отдал мошенникам более ₽84,5 млн за полгода
Общество
Мошенники обманом увезли россиянку из Таиланда в call-центр в Мьянме
Общество
В Lamoda пояснили, как мошенники крадут данные через маркетплейсы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Денис Глушаков анонсировал прощальный матч Спорт, 17:10
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Трамп заявил о «реальном шансе на величие» на Ближнем Востоке Политика, 16:54
«Спартак» потерпел третье поражение в четырех последних матчах КХЛ Спорт, 16:47
«Мы проиграли». Как отреагировали в мире на восстановление России в МПК Спорт, 16:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
ЦСКА возглавил РПЛ, вырвав победу у «Балтики» на 95-й минуте Спорт, 16:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Москве простились с Тиграном Кеосаяном Общество, 16:34
В Кремле рассказали об отношении Путина к Кеосаяну Общество, 16:32
Граждане Молдавии в России рассказали, за кого проголосовали на выборах Политика, 16:23
Стармер оказался самым непопулярным из всех премьеров Британии Политика, 16:19
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
В МВД рассказали о мошеннической схеме с индийскими номерами Общество, 16:09
В Кремле анонсировали «крупное выступление» Путина Политика, 15:58