В МВД рассказали о мошеннической схеме с индийскими номерами
Мошенники начали использовать индийские номера телефонов для обмана россиян. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Как отметили в МВД, код Индии +91, что напоминает начало номеров российских операторов. Однако необходимо помнить, что российские номера начинаются с +7, отметили в киберполиции.
Так, номера +916 и +7916 — это номера разных государств: последняя комбинация означает Московский регион и относится к оператору МТС, а первая — код Индии и некоторых индийских городов, например Нагпура или Катаки.
Ранее в МВД рассказали о мошеннической схеме, когда аферисты рассылают жертвам поддельные документы или тревожные сообщения и просят перезвонить по указанному номеру. Многие решают проверить информацию и связываются с отправителем, в результате они обращаются к мошенникам по собственной инициативе. Это позволяет мошенникам обойти систему безопасности банков и операторов связи, которые блокируют подозрительные входящие звонки.
