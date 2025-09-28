В Пензенской области отменили план «Ковер» спустя почти четыре часа
В аэропорту Пензы отменили план «Ковер», сообщил в телеграм-канале губернатор региона Олег Мельниченко.
«Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — говорится в сообщении. Ограничительные меры сняли в 05:38 мск.
О возобновлении работы аэропорта Пензы сообщил также представитель Росавиации Артем Кореняко.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Также в ночь на 28 сентября временно закрыли для полетов аэропорты Пскова, Ярославля и Жуковский, а также воздушные гавани Калуги и Самары. Чуть более трех часов действовали ограничения в аэропорту Волгограда.
В период с 23.00 мск 27 сентября до полуночи силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников. Из них над территорией Белгородской области уничтожили семь дронов, над Воронежской — шесть, а над Ростовской — три. Один дрон сбили над Крымом.
