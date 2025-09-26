 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Посольство Польши призвало своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Гражданам Польши следует незамедлительно покинуть Белоруссию, а также воздержаться от поездок на территорию республики в связи с «обострением ситуации», а также «произвольными арестами» польских граждан, заявила пресс-служба посольства Польши в Минске.

«Посольство вновь заявляет, что в связи с обострением ситуации, продолжающейся войной в регионе и неоднократными произвольными арестами граждан Польши Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от любых поездок в Республику Беларусь <...> Министерство иностранных дел призывает граждан Польши, остающихся в Республике Беларусь, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства», — говорится в сообщении.

Таможенники обнаружили 698 пуль и гильз на границе с Польшей

В посольстве объяснили, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью или закрытия границ, эвакуация польских граждан из территории Белоруссии может оказаться слишком затруднительной или даже невозможной.

Пограничное движение в пунктах пропуска между Польшей и Белоруссией возобновилось с 25 сентября. На данный момент для пассажирского сообщения с Польшей функционирует только переход «Тересполь-Брест». Грузовое движение осуществляется через пункт пропуска «Корощин (Кукурыки)-Козловиче».

После открытия границы между странами по состоянию на утро 25 сентября в ожидании выезда из Белоруссии в Польшу скопилось около 4 тыс. транспортных средств, включая легковые и грузовые автомобили, а также пассажирские автобусы.

22 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей границы со страной недружественным политическим шагом против Китая.

О закрытии границы Польша объявила 12 сентября. В качестве причины закрытия границы польские власти назвали начало российско-белорусских военных учений «Запад-2025». 

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

