Общество⁠,
0

Умер актер из «Ментовских войн» и «Тайн следствия» Александр Иовлев

Александр Иовле
Александр Иовле (Фото: Театральный центр «За Чёрной речкой»)

Умер режиссер, актер, композитор Александр Иовлев, сообщает пресс-служба театрального центра «За Черной речкой», в котором мужчина работал.

Иовлеву было 79 лет. Он снимался в таких сериалах, как «Ментовские войны — 2», «Тайны следствия — 2» и других.

Иовлев начал свой путь в театре «За Черной речкой» с 1999 года. Он выступал в качестве сорежиссера таких спектаклей, как «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Прощай, Россия!», «Здравствуй, Мэри Поппинс!», «Урфин Джюс, или Тайна трех камней» и других. Кроме того, для некоторых спектаклей, например, «Здравствуй, Мэри Поппинс», Иовлев сам писал музыку.

Экс-игрок «Арсенала» умер в 21 год от полученной во время матча травмы
Спорт
Билли Вигар

Иовлев родился в декабре 1945 года. Он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии в 1973 году, работал главным режиссером Самарского ТЮЗа, посвятил себя также работе на Ленинградском (впоследствии — Санкт-Петербургском) радио, где был режиссером литературно-драматической редакции. Параллельно он ставил спектакли в театрах «Интерателье» и «Эсперанты».

Кроме того, он занимал должность заместителя директора театральной программы на факультете филологии и искусств в Санкт-петербургском государственном университете (СПбГУ).

Авторы
Теги
Софья Полковникова
актер некролог театр
