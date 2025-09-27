Умер актер из «Ментовских войн» и «Тайн следствия» Александр Иовлев
Умер режиссер, актер, композитор Александр Иовлев, сообщает пресс-служба театрального центра «За Черной речкой», в котором мужчина работал.
Иовлеву было 79 лет. Он снимался в таких сериалах, как «Ментовские войны — 2», «Тайны следствия — 2» и других.
Иовлев начал свой путь в театре «За Черной речкой» с 1999 года. Он выступал в качестве сорежиссера таких спектаклей, как «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Прощай, Россия!», «Здравствуй, Мэри Поппинс!», «Урфин Джюс, или Тайна трех камней» и других. Кроме того, для некоторых спектаклей, например, «Здравствуй, Мэри Поппинс», Иовлев сам писал музыку.
Иовлев родился в декабре 1945 года. Он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии в 1973 году, работал главным режиссером Самарского ТЮЗа, посвятил себя также работе на Ленинградском (впоследствии — Санкт-Петербургском) радио, где был режиссером литературно-драматической редакции. Параллельно он ставил спектакли в театрах «Интерателье» и «Эсперанты».
Кроме того, он занимал должность заместителя директора театральной программы на факультете филологии и искусств в Санкт-петербургском государственном университете (СПбГУ).
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов