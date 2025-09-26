 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Экс-игрок «Арсенала» умер в 21 год от полученной во время матча травмы

Нападающий Билли Вигар, который играл за «Чичестер Сити» из седьмого дивизиона, врезался в бетонную стену, получил серьезную черепно-мозговую травму и скончался в больнице спустя пять дней
Билли Вигар
Билли Вигар (Фото: arsenal.com)

Воспитанник лондонского «Арсенала» Билли Вигар, который получил серьезную травму головного мозга во время матча, скончался не приходя в сознание в возрасте 21 года. Об этом в соцсети Х сообщил клуб нападающего «Чичестер Сити».

«После получения серьезной черепно-мозговой травмы в прошлую субботу Билли Вигар был введен в искусственную кому. Во вторник ему потребовалась операция, чтобы хоть как-то повысить шансы на выздоровление. Хотя это помогло, травма оказалась для него слишком серьезной, и он скончался утром в четверг», — говорится в сообщении клуба, который играет в седьмом дивизионе английского футбола.

Вигар получил эту травму в матче против «Вингейт и Финчли» 20 сентября, врезавшись в бетонную стену.

Футболист является выпускником академии «Арсенала», также выступал за «Дерби Каунти», «Гастингс» и «Истборн Боро».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Арсенал Лондон
