Общество⁠,
0

Давка произошла из-за бесплатной раздачи еды на ярмарке в Дагестане

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Люди устроили давку на ярмарке с бесплатной раздачей еды в дагестанском Избербаше. Видео публикуют телеграм-каналы Mash Gor и «МК в Дагестане».

На кадрах видно, как толпа собралась у накрытых столов с  различными блюдами. Пришедшие берут еду руками, слышно, как кто-то кричит: «Люди, успокойтесь».

РБК обратился за комментарием в офис администрации Избербаша.

Девять человек пострадали во время давки после концерта Бейонсе в США
Общество
Фото:Kevin C. Cox / Getty Images

Ярмарка была организована в честь 75-летия Избербаша, сообщил глава городского округа Расул Бакаев. «Осмотрели городские шатры с национальной кухней и продукцией местных предпринимателей, подготовленные к празднованию 75‑летия города», — написал Бакаев в телеграм-канале. Глава Избербаша также поблагодарил всех организаторов и посетителей праздничных площадок.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Дагестан ярмарка давка
