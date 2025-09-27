Давка произошла из-за бесплатной раздачи еды на ярмарке в Дагестане
Люди устроили давку на ярмарке с бесплатной раздачей еды в дагестанском Избербаше. Видео публикуют телеграм-каналы Mash Gor и «МК в Дагестане».
На кадрах видно, как толпа собралась у накрытых столов с различными блюдами. Пришедшие берут еду руками, слышно, как кто-то кричит: «Люди, успокойтесь».
РБК обратился за комментарием в офис администрации Избербаша.
Ярмарка была организована в честь 75-летия Избербаша, сообщил глава городского округа Расул Бакаев. «Осмотрели городские шатры с национальной кухней и продукцией местных предпринимателей, подготовленные к празднованию 75‑летия города», — написал Бакаев в телеграм-канале. Глава Избербаша также поблагодарил всех организаторов и посетителей праздничных площадок.
