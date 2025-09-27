ФБР уволило работников, преклонивших колено на акции после гибели Флойда

Сотрудников ФБР заметили на фото с акции в поддержку убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. На этом снимке они преклоняют колено. По данным AP, увольнение произошло на фоне чисток Кэша Пателя в бюро

Вашингтон, США, 29 мая 2020 г. (Фото: Evan Vucci / AP / ТАСС)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило сотрудников, которых сфотографировали стоящими на коленях во время акции протеста за расовую справедливость в Вашингтоне, которая прошла после гибели Джорджа Флойда в 2020 году от рук полицейского из Миннеаполиса, сообщает Associated Press со ссылкой на трех источников, знакомых с ситуацией.

Источники AP сообщили, что весной 2024 года бюро перевело этих агентов на другую работу, но затем уволило их. Точное число уволенных сотрудников ФБР пока не известно, два источника AP заявили, что их около 20.

На фото, о котором идет речь, бывшие агенты преклоняют колено во время протестов после убийства Джорджа Флойда в мае 2020 года. Этот жест, вызвавший, по данным AP, гнев среди части сотрудников ФБР, также рассматривался как тактика деэскалации на фоне общенациональных протестов против полицейского насилия.

Ассоциация агентов ФБР в пятничном заявлении осудила увольнение более десятка сотрудников, включая ветеранов, назвав его незаконным, передает AP. Организация призвала конгресс провести расследование, заявив, что такое решение свидетельствует о пренебрежении правами сотрудников со стороны директора ФБР Кэша Пателя.

По данным AP, увольнения сотрудников в бюро происходят на фоне масштабной чистки кадров, поскольку Патель работает над реформированием правоохранительного органа. Три высокопоставленных сотрудника, уволенных из ФБР, подали на руководителя бюро в суд.

Массовые протесты в 2020 году, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании по подозрению в использовании поддельного чека, переросли в беспорядки по всей стране. В ходе акций погибли 29 человек, было арестовано более 14 тыс. участников. Позже суд признал полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве и приговорил его к 22,5 годам лишения свободы.