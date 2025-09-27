 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ФБР уволило работников, преклонивших колено на акции после гибели Флойда

AP: ФБР уволило сотрудников, преклонивших колено на акции после гибели Флойда
Сотрудников ФБР заметили на фото с акции в поддержку убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. На этом снимке они преклоняют колено. По данным AP, увольнение произошло на фоне чисток Кэша Пателя в бюро
Вашингтон, США, 29 мая 2020 г.
Вашингтон, США, 29 мая 2020 г. (Фото: Evan Vucci / AP / ТАСС)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило сотрудников, которых сфотографировали стоящими на коленях во время акции протеста за расовую справедливость в Вашингтоне, которая прошла после гибели Джорджа Флойда в 2020 году от рук полицейского из Миннеаполиса, сообщает Associated Press со ссылкой на трех источников, знакомых с ситуацией.

Источники AP сообщили, что весной 2024 года бюро перевело этих агентов на другую работу, но затем уволило их. Точное число уволенных сотрудников ФБР пока не известно, два источника AP заявили, что их около 20.

На фото, о котором идет речь, бывшие агенты преклоняют колено во время протестов после убийства Джорджа Флойда в мае 2020 года. Этот жест, вызвавший, по данным AP, гнев среди части сотрудников ФБР, также рассматривался как тактика деэскалации на фоне общенациональных протестов против полицейского насилия.

Экс-директору ФБР Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний
Политика
Джеймс Коми

Ассоциация агентов ФБР в пятничном заявлении осудила увольнение более десятка сотрудников, включая ветеранов, назвав его незаконным, передает AP. Организация призвала конгресс провести расследование, заявив, что такое решение свидетельствует о пренебрежении правами сотрудников со стороны директора ФБР Кэша Пателя.

По данным AP, увольнения сотрудников в бюро происходят на фоне масштабной чистки кадров, поскольку Патель работает над реформированием правоохранительного органа. Три высокопоставленных сотрудника, уволенных из ФБР, подали на руководителя бюро в суд.

Массовые протесты в 2020 году, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании по подозрению в использовании поддельного чека, переросли в беспорядки по всей стране. В ходе акций погибли 29 человек, было арестовано более 14 тыс. участников. Позже суд признал полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве и приговорил его к 22,5 годам лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
ФБР США увольнение протесты
Материалы по теме
Экс-директору ФБР Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний
Политика
За что администрация Трампа хочет засудить бывших глав ФБР и ЦРУ
Политика
В конгрессе США назвали Трампа «информатором ФБР»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
ФБР уволило работников, преклонивших колено на акции после гибели Флойда Политика, 13:48
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Асада по делу 14-летней давности Политика, 13:19
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Экс-постпред предложил запросить ЮНЕСКО о «правовой аномалии» Байкала Общество, 13:10
Стали известны дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном Общество, 13:07
Клуб АПЛ уволил главного тренера после провального старта сезона Спорт, 12:59
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Семь рейсов в аэропорту Вильнюса задержали из-за беспилотников Общество, 12:48
Дегтярев назвал прецедентом и ориентиром для МОК восстановление ПКР Спорт, 12:44
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Лукашенко раскрыл, что они с Путиным обсуждали на переговорах Политика, 12:29
Агент Кузнецова опроверг сообщения о переходе хоккеиста в «Металлург» Спорт, 12:22