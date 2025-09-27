В Ленобласти по делу о сбыте суррогатного алкоголя задержали 13 человек
По делу об отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области силовики в ходе обысков задержали восемь человек, причастных к распространению кустарного спиртного, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Позже представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании еще пятерых лиц, предположительно причастных к сбыту суррогата.
В прокуратуре отчитались об изъятии более 1 тыс. л суррогатного алкоголя, устанавливается источник его поступления в регион. Жидкость направили на физико-химические экспертизы для определения состава и степени опасности для жизни и здоровья граждан.
В ведомстве признали законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — «Причинение смерти по неосторожности». Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
Волк уточнила, что причиной гибели местных жителей стало смертельно опасное содержание метилового спирта в крови.
В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области зафиксировали 19 смертей от суррогатного алкоголя, семь из которых произошли 24 сентября. По подозрению в сбыте задержали двух местных жителей — жителя села Гостицы и его знакомую. По данным следствия, пенсионер приобретал спирт, разводил его и продавал односельчанам. В домах погибших обнаружили одинаковую тару от немаркированного алкоголя.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов