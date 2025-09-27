В Ленобласти по делу об отравлении суррогатным алкоголем задержали 13 человек

В Ленобласти по делу о сбыте суррогатного алкоголя задержали 13 человек

Фото: Прокуратура Ленинградской области

По делу об отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области силовики в ходе обысков задержали восемь человек, причастных к распространению кустарного спиртного, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Позже представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании еще пятерых лиц, предположительно причастных к сбыту суррогата.

В прокуратуре отчитались об изъятии более 1 тыс. л суррогатного алкоголя, устанавливается источник его поступления в регион. Жидкость направили на физико-химические экспертизы для определения состава и степени опасности для жизни и здоровья граждан.

В ведомстве признали законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — «Причинение смерти по неосторожности». Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Волк уточнила, что причиной гибели местных жителей стало смертельно опасное содержание метилового спирта в крови.

В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области зафиксировали 19 смертей от суррогатного алкоголя, семь из которых произошли 24 сентября. По подозрению в сбыте задержали двух местных жителей — жителя села Гостицы и его знакомую. По данным следствия, пенсионер приобретал спирт, разводил его и продавал односельчанам. В домах погибших обнаружили одинаковую тару от немаркированного алкоголя.