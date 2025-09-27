Володин отреагировал на слова Меркель, назвавшей распад СССР счастьем

Вячеслав Володин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о распаде СССР и об отношении к президенту России Владимиру Путину, заявил, что политик и подобные ей хотели бы, чтобы России не было. Об этом Володин написал в телеграм-канале.

«Говоря о распаде СССР, наш президент [Путин] назвал это событие величайшей катастрофой ХХ века. На что Меркель заявила, что для нее это счастье всей ее жизни. В оценке ситуации звучит ее негативное мировоззренческое отношение к нашей стране. Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было», — написал председатель Думы.

Володин ссылается на недавнее интервью Меркель газете Spiegel, в котором она комментирует слова Путина двадцатилетней давности о том, что развал Советского Союза — «величайшая катастрофа ХХ века» (об этом он впервые сказал во время послания Федеральному собранию в 2005-м). Меркель вспоминает, что тогда парировала слова президента: «То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни».

По словам Володина, в оценке ситуации экс-канцлером звучит «негативное мировоззренческое отношение» к России. «На протяжении многих лет наша страна поставляла ФРГ дешевые энергоресурсы, которые стали основой развития ее экономики. В отличие от США, Россия ушла из Европы, не оставив ни одной военной базы. Но, как показала история, это не только не оценили, но и желают нам худшего», — заявил он.

В июне Володин направил официальное обращение президенту бундестага Юлии Клекнер и лидерам пяти парламентских фракций Германии в ответ на заявления нынешнего канцлера Германии Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны и поддержке Украины.

Ранее в ходе разговора президент США Дональд Трамп и Мерц во время встречи в Белом доме затронули тему годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Президент США назвал эту дату неприятным днем для Германии, на что Мерц ответил словами «это был день освобождения нашей нации». «Канцлера ФРГ необходимо пригласить в бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага», — заявил тогда Володин.