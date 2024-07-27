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Политика ,  
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МИД заявил, что Сеул настоял на встрече с Лавровым без прессы

Захарова: глава МИД Южной Кореи был против прессы на начале встречи с Лавровым
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters)

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль настоял на том, чтобы на начале его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Лаосе не присутствовали журналисты, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Посланник Сеула настоял, чтобы пресса при начале встречи не присутствовала», — написала она в телеграм-канале.

По словам Захаровой, южнокорейская делегация, «видимо, не хотела <...>, чтобы мир услышал вступительные слова». «Но и на этот случай у нас было: Сергей Лавров жестом объяснил, что Южная Корея сама загнала себя в тупик американского вассальства», — отметила представитель российского ведомства.

Лавров прибыл в Лаос для участия во встречах по линии АСЕАН
Политика
Сергей Лавров

Лавров прибыл в Лаос 25 июля. В ходе визита он принял участие в министерских встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС).

Встреча с Чо прошла в столице страны Вьентьяне. Министры обсудили отношения между странами и ситуацию на Корейском полуострове, сообщил российский МИД.

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Южная Корея Сергей Лавров Россия МИД Мария Захарова встреча
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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