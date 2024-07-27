МИД заявил, что Сеул настоял на встрече с Лавровым без прессы
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль настоял на том, чтобы на начале его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Лаосе не присутствовали журналисты, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Посланник Сеула настоял, чтобы пресса при начале встречи не присутствовала», — написала она в телеграм-канале.
По словам Захаровой, южнокорейская делегация, «видимо, не хотела <...>, чтобы мир услышал вступительные слова». «Но и на этот случай у нас было: Сергей Лавров жестом объяснил, что Южная Корея сама загнала себя в тупик американского вассальства», — отметила представитель российского ведомства.
Лавров прибыл в Лаос 25 июля. В ходе визита он принял участие в министерских встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС).
Встреча с Чо прошла в столице страны Вьентьяне. Министры обсудили отношения между странами и ситуацию на Корейском полуострове, сообщил российский МИД.
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