Военная операция на Украине⁠,
0

Экс-главу ВСК не отпустили в зону спецоперации, несмотря на контракт

Экс-главе ВСК Белкову отказали в отправке на спецоперацию, несмотря на контракт
Сюжет
Военная операция на Украине

Бывшему руководителю «Военно-строительной компании» (ВСК) Андрею Белкову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями по гособоронзаказу, Замоскворецкий суд Москвы продлил меру пресечения до 11 января 2026 года, следует из карточки подсудимого.

Суд отклонил его ходатайство об освобождении для участия в спецоперации, несмотря на заключенный с Минобороны контракт.

«Таким образом, несмотря на подписанный Белковым контракт с Минобороны, фигурант дела продолжит участие в процессе, находясь на скамье подсудимых», — сообщил собеседник ТАСС.

Минобороны подало иски к компании, чей экс-глава находится под следствием
Политика
Андрей Белков

В июле 2024 года Тверской суд Москвы арестовал экс-главу ВСК, ему грозило грозит до 10 лет лишения свободы. Деятельность Белкова курировал также находившийся под следствием экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Компания Белкова была одним из крупнейших подрядчиков Минобороны.

При этом задержание Белкова связано не с его деятельностью в ВСК, а с более ранней работой в ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ГВСУ), которое он возглавлял до 2021 года. В период его руководства это предприятие заключило контракт на поставку томографа для диагностического центра Минобороны в Москве по завышенной стоимости.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Минобороны строительная компания фронт суд
