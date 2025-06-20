Минобороны подало иски к компании, чей экс-глава находится под следствием
Министерство обороны России требует взыскать 620 млн руб. с «Военно-строительной компании», экс-глава которой, Андрей Белков, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Это следует из картотеки арбитражных судов.
Исковые заявления поданы в Арбитражный суд Москвы 17 июня. В первом заявлении сумма исковых требований составляет 79,153 млн руб., во втором — 541,605 млн руб.
Ранее Минобороны потребовало взыскать с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» 668 млн руб. по пяти поданным искам. В настоящее время врио генерального директора компании проходит через процедуру банкротства, его счета заблокированы.
В июле 2024 года Тверской суд Москвы арестовал Белкова, работу которого курировал находящийся под следствием бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. «Военно-строительная компания», которой руководил Белков, была крупным подрядчиком Минобороны.
При этом «Коммерсантъ» писал, что задержание Белкова связано не с его работой в ВСК, а с работой в ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которым он руководил до 2021 года. При Белкове компания заключила контракт на поставку томографа в лечебно-диагностический центр Минобороны в Москве по завышенной цене.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года
Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией
МВД заявило о риске уголовного преследования 2 млн россиян за дропперство
Появились кадры с освобожденными российскими военными после обмена с Украиной
Греф рассказал, как часто пользуется ИИ
Глава ВТБ заявил о вреде укрепления рубля
Исследователи сообщили о крупнейшей в истории утечке логинов и паролей
Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов