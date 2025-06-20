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Минобороны подало иски к компании, чей экс-глава находится под следствием

Минобороны подало иски к «Военно-строительной компании» на 620 млн рублей

Министерство обороны России требует взыскать 620 млн руб. с «Военно-строительной компании», экс-глава которой, Андрей Белков, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Это следует из картотеки арбитражных судов.

Исковые заявления поданы в Арбитражный суд Москвы 17 июня. В первом заявлении сумма исковых требований составляет 79,153 млн руб., во втором — 541,605 млн руб.

Ранее Минобороны потребовало взыскать с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» 668 млн руб. по пяти поданным искам. В настоящее время врио генерального директора компании проходит через процедуру банкротства, его счета заблокированы.

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Здание Министерства обороны России

В июле 2024 года Тверской суд Москвы арестовал Белкова, работу которого курировал находящийся под следствием бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. «Военно-строительная компания», которой руководил Белков, была крупным подрядчиком Минобороны.

При этом «Коммерсантъ» писал, что задержание Белкова связано не с его работой в ВСК, а с работой в ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которым он руководил до 2021 года. При Белкове компания заключила контракт на поставку томографа в лечебно-диагностический центр Минобороны в Москве по завышенной цене.

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Евгений Вахляев
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