Богомаз сообщил об атаке дронов на Стародуб

Беспилотники атаковали город Стародуб в Брянской области, один из них упал рядом жилым домом, жителей эвакуировали, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Другой дрон повредил кровлю в многоквартирном доме. Идет ли речь о том же здании, или нет, Богомаз не уточнил. Он добавил, что пострадавших нет.

Брянская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам дронов. Так, 26 сентября РБК в оперативном штабе региона рассказали о снаряде, который застрял в одном из домов в поселке Белая Березка. ВСУ нанесли удар при помощи реактивной системы залпового огня «Град», отметили там.

До этого, 25 сентября, из «Града» обстреляли тот же поселок. В результате удара получили повреждения жилые дома и административные здания. Пострадали девять мирных жителей.