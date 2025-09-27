Богомаз сообщил об атаке дронов на Стародуб
Беспилотники атаковали город Стародуб в Брянской области, один из них упал рядом жилым домом, жителей эвакуировали, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Другой дрон повредил кровлю в многоквартирном доме. Идет ли речь о том же здании, или нет, Богомаз не уточнил. Он добавил, что пострадавших нет.
Брянская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам дронов. Так, 26 сентября РБК в оперативном штабе региона рассказали о снаряде, который застрял в одном из домов в поселке Белая Березка. ВСУ нанесли удар при помощи реактивной системы залпового огня «Град», отметили там.
До этого, 25 сентября, из «Града» обстреляли тот же поселок. В результате удара получили повреждения жилые дома и административные здания. Пострадали девять мирных жителей.
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов