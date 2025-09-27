 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Богомаз сообщил об атаке дронов на Стародуб

Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотники атаковали город Стародуб в Брянской области, один из них упал рядом жилым домом, жителей эвакуировали, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Другой дрон повредил кровлю в многоквартирном доме. Идет ли речь о том же здании, или нет, Богомаз не уточнил. Он добавил, что пострадавших нет.

Богомаз сообщил об ударе ВСУ по пассажирскому микроавтобусу под Брянском
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Брянская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам дронов. Так, 26 сентября РБК в оперативном штабе региона рассказали о снаряде, который застрял в одном из домов в поселке Белая Березка. ВСУ нанесли удар при помощи реактивной системы залпового огня «Град», отметили там.

До этого, 25 сентября, из «Града» обстреляли тот же поселок. В результате удара получили повреждения жилые дома и административные здания. Пострадали девять мирных жителей.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Брянская область Александр Богомаз беспилотники атака дронов
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Богомаз сообщил об атаке дронов на Стародуб Политика, 06:17
В материалах по делу Эпштейна возникли имена Маска и советника президента Политика, 05:58
Аэропорты Астрахани и Волгограда приостановили полеты Политика, 05:55
Синоптик предупредил о заморозках в европейской части России Общество, 05:49
Трамп решил через Верховный суд добиться отмены гражданства по рождению Политика, 05:37
Комиссар ЕС по обороне усомнился в создании «стены дронов» в течение года Политика, 04:57
Захарова ответила на сообщения о санкциях ЕС против российских туристов Политика, 04:48
Бывшего генерала Ивана Попова этапировали в колонию в Подмосковье Политика, 04:16
Politico рассказало, как Трамп стал «президентом Европы» Политика, 03:57
Над частью районов Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:54
Верховный лидер Ирана заявил о недоговороспособности США Политика, 03:50
Франция и 11 стран создали коалицию для поддержки Палестинской автономии Политика, 03:22
NBC сообщил о подготовке США ударов по наркокартелям внутри Венесуэлы Политика, 02:55
МИД отверг обвинения к КНДР насчет действия договора о ядерных испытаниях Политика, 02:33