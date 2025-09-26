Главы МВД и СК выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Тигран Кеосаян (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Помощник президента Владимир Мединский и министр внутренних дел Владимир Колокольцев выразили соболезнования в связи со смертью телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна. Слова поддержки его семье также выразили глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин и официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Много лет знал его как человека слова <...> Глубочайшие соболезнования Маргарите, детям, всем близким», — написал Мединский в своем телеграм-канале.

Колокольцев назвал Кеосаяна замечательным актером, режиссером и телеведущим, заявив об уважении к нему за «активную гражданскую позицию, искренность, оптимизм, неподражаемое чувство юмора». «Выражаю искренние соболезнования Маргарите Симоновне Симоньян, всем родным и близким Тиграна Эдмондовича», — отметил Колокольцев. Его слова опубликованы в телеграм-канале Ирины Волк.

Волк, в свою очередь, заявила, что Кеосаян останется в памяти как обаятельный человек, любящий муж и нежный отец.

Бастрыкин, выражая соболезнования, сказал, что Кеосаян «умел заряжать своей энергией, поддерживать в трудную минуту, находить нужные слова» и «оставил после себя огромное творческое наследие».

«Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье Тиграна Кеосаяна. Уважаемая Маргарита Симоновна, желаю Вам душевных сил, чтобы выдержать горечь утраты, найти опору в любви ваших детей, в поддержке друзей, коллег и всех тех, кто сегодня разделяет Вашу боль», — отметил Бастрыкин.

Ранее соболезнования по поводу смерти Кеосаяна выразил президент Владимир Путин.

Кеосаян скончался ночью 26 сентября в возрасте 59 лет. До этого он несколько месяцев находился в коме. «У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — говорила в начале года его жена Маргарита Симоньян. В июле она рассказала, что состояние ее супруга не улучшается. У Кеосаяна было два инфаркта в 2008 и 2010 годах.