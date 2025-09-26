 Перейти к основному контенту
Датская полиция попросила не принимать каждый «огонек в небе» за дрон

Сюжет
Военная операция на Украине
Копенгаген,&nbsp;Дания
Копенгаген, Дания (Фото: Stefan Huwiler / imagebroker.com / Global Look Press)

В Дании полиция рассказала о массовых звонках жителей после инцидента, когда из-за беспилотников были закрыты несколько аэропортов страны, и попросила не звонить «каждый раз при виде огонька в небе», передает DR и P4 København.

«Не стоит звонить в полицию каждый раз при виде огонька в небе. Если вы заметили что-то, что с большой вероятностью может быть дроном, можно сообщить об этом. Но не повредит, если подумать об этом дважды», — сказал инспектор полиции Пау Кальтофт в интервью P4 København.

Как выяснил DR, полицейские стали гораздо чаще получать от жителей сообщения о замеченных дронах. В Копенгагене полиция получила более 100 заявлений в течение суток после полета БПЛА, из-за которого ранее почти на четыре часа закрыли аэропорт Копенгагена.

Но часто речь идет о полностью законных и безвредных дронах, пояснила полиция в отчете, передает DR. Например, когда в Хиллерёде в Северной Зеландии 51-летний мужчина управлял дроном в рамках съемок фильма, оформив все необходимые документы, местные жители несколько раз сообщили полиции о подозрительном дроне в небе.

Датский аэропорт в Ольборге вновь приостановил работу из-за дронов
Политика
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ранее в Копенгагене приблизительно на четыре часа закрыли аэропорт для взлетов и посадок после появления нескольких крупных дронов. Воздушное пространство над аэропортом Осло также закрывали из-за беспилотников. Кроме того, 25 сентября закрывали аэропорт Ольборга из-за несанкционированного полета дронов, воздушное пространство над Ольборгом также временно закрывали на следующий день.

