Первое заседание по ставке в новом году ЦБ проведет в пятницу, 13-го

Совет директоров Банка России соберется на первое заседание в 2026 году в пятницу, 13 февраля. Это следует из календаря на сайте регулятора. Согласно опубликованной информации, на следующий год запланировано восемь заседаний по ключевой ставке.

До конца 2025 года Центробанк проведет еще два заседания — 24 октября и 19 декабря. Резюме по итогам этих заседаний будет представлено публике 1 ноября и 29 декабря.

На последнем заседании 12 сентября Банк России вопреки ожиданиям большинства аналитиков снизил ключевую ставку всего на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала три фактора, повлиявших на это решение. Это сезонныйх характер недельных данных по инфляции, завышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса и ускорение корпоративного кредитования.

Позднее советник главы регулятора Кирилл Тремасов уточнил, что в ЦБ допускают сценарий, при котором к концу 2026 года процент ключевой ставки может опуститься до однозначного значения, хотя базовый сценарий предполагает все-таки среднюю ставку 12–13%.