 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Первое заседание по ставке в новом году ЦБ проведет в пятницу, 13-го

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России соберется на первое заседание в 2026 году в пятницу, 13 февраля. Это следует из календаря на сайте регулятора. Согласно опубликованной информации, на следующий год запланировано восемь заседаний по ключевой ставке.

До конца 2025 года Центробанк проведет еще два заседания — 24 октября и 19 декабря. Резюме по итогам этих заседаний будет представлено публике 1 ноября и 29 декабря.

ЦБ допустил паузы в снижении ключевой ставки
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

На последнем заседании 12 сентября Банк России вопреки ожиданиям большинства аналитиков снизил ключевую ставку всего на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала три фактора, повлиявших на это решение. Это сезонныйх характер недельных данных по инфляции, завышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса и ускорение корпоративного кредитования.

Позднее советник главы регулятора Кирилл Тремасов уточнил, что в ЦБ допускают сценарий, при котором к концу 2026 года процент ключевой ставки может опуститься до однозначного значения, хотя базовый сценарий предполагает все-таки среднюю ставку 12–13%.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Центробанк ключевая ставка ЦБ Эльвира Набиуллина Кирилл Тремасов
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
Глава ЦБ напомнила об «уроке прошлого года» из-за ожиданий по ставке
Финансы
ЦБ оценил влияние предложенного Минфином повышения НДС на инфляцию
Экономика
В ЦБ сообщили о росте средней зарплаты на 15%
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Ученые предположили, останки какого «монстра» нашли на пляже на Курилах Общество, 16:52
У прилетевшего во Внуково Джейсона Деруло пропал багаж Общество, 16:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
В Москве завершили реставрацию «Миллионного моста» - акведука в Ростокино Недвижимость, 16:44
Microsoft отключила ЦАХАЛ от сервиса Azure из-за слежки за палестинцами Политика, 16:35
Первое заседание по ставке в новом году ЦБ проведет в пятницу, 13-го Финансы, 16:33
Финскому спа-центру грозит банкротство после закрытия границ с Россией Бизнес, 16:32
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Генсек РФС предложил позвать на ЧМ-2026 Путина вместе со сборной России Спорт, 16:31
Минобороны показало кадры боя и уничтожения безэкипажных катеров ВСУ Политика, 16:25
Правые в Австрии увидели «окно возможностей» с Россией из-за Трампа Политика, 16:23
Аршавин подал в суд на Барановскую Спорт, 16:16
На кинокритика Антона Долина завели дело о нарушении закона об иноагентах Политика, 16:15
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Зеленский сообщил о нарушении дронами Венгрии границ Украины Политика, 16:08