Экономика⁠,
0

ЦБ допустил паузы в снижении ключевой ставки

В рамках денежно-кредитной политики ЦБ намерен сохранять нейтральный сигнал, поскольку существуют риски роста инфляции. В связи с этим регулятору могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанку могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки в связи с высокими инфляционными рисками. Об этом говорится в резюме ЦБ по итогам обсуждения ставки.

«Необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки», — отмечает регулятор.

Во время заседания участники обсуждали два варианта развития денежно-кредитной политики: сохранение ключевой ставки на уровне 18% годовых и снижение ставки до 17%, что и сделал регулятор. Обсудив аргументы за оба решения, большинство участников согласились, что есть пространство для снижения ключевой ставки.

В резюме указано, что снижение является достаточно осторожным шагом. Как уточнил регулятор, это решение не приведет к дополнительному смягчению денежно-кредитных условий, но может наоборот немного ужесточить их. Это, в свою очередь, позволит поддержать «жесткость денежно-кредитных условий», которые необходимы для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

По итогам дискуссии 12 сентября совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 17% годовых. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, уточнил регулятор.

Сценарий ЦБ предполагает, что в 2025 году средняя ключевая ставка будет держаться на уровне 18,8–19,6% годовых, а в 2026-м — 12–13%. В 2027-м, как ожидается, средний показатель снизится до 7,5–8,5%. В 2028-м он должен остаться примерно на том же уровне.

К снижению ключевой ставки регулятор приступил в июне. Тогда ее уменьшили с 21 до 20%, а в июле — до 18%. Август стал первым месяцем за последние три года, когда Росстат зафиксировал дефляцию — 0,4%. В сентябре регулятор принял решение понизить ставку с 18 до 17%. Прогноз по инфляции он сохранил на прежнем уровне: 6–7% в 2025 году и 4% в 2026 году.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Центробанк ключевая ставка ЦБ снижение ставок денежно-кредитная политика
