Общество
0

Пострадавших в ДТП с автобусом россиян эвакуируют из Турции на родину

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В ближайше время состоится эвакуация двоих россиян, пострадавших в результате аварии с автобусом в Аланье (турецкая провинция Анталья), сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в этом регионе. Еще несколько туристов из 15 пострадавших продолжат находиться под наблюдением местных врачей.

«По состоянию на 26 сентября в больницах остаются семеро россиян, двое из них в реанимации», — рассказали дипломаты. По их словам, пациенты получают медицинские услуги «в необходимом объеме на основании страховых полисов». Родственникам пострадавших генконсульство оказывает полное содействие.

РБК направил запрос в генконсульство России в Анталье.

В Турции катер переехал российскую туристку
Общество
Фото:Lu Zhe / XinHua / Global Look Press

Утром 23 сентября автобус с российскими туристами, следовавший из аэропорта в гостиницу, столкнулся с маршруткой на трассе D400 в турецкой Аланье. В результате ДТП пострадали 15 человек, двое из них находились в тяжелом состоянии. Всего же в салоне автобуса находились 20 граждан России.

По данным портала 78.ru, среди пострадавших двое детей в возрасте 7 и 14 лет с бабушкой, которые прилетели на отдых из Петербурга.

