В Турции катер переехал российскую туристку

Фото: Lu Zhe / XinHua / Global Look Press

В районе Кемер турецкой провинции Анталья катер наехал на 42-летнюю туристку из России Линарию Музипову, она скончалась, пишет газета Hürriyet.

В сообщении отмечается, что в момент наезда катера женщина плавала за пределами огороженного буйками и канатами маршрута. Свидетелями происшествия стали спасатели, которые сообщили о случившемся в службу скорой помощи. К месту происшествия были направлены медицинские работники и береговая охрана.

В результате медики на месте установили смерть Музиповой. Ее тело было доставлено в морг Института судебной медицины Антальи.

Как пишет Hürriyet, владелец и капитан катера были задержаны. Также в районе места происшествия временно приостановлены занятия водными видами спорта.

РБК направил запрос в генконсульство России в Анталье.