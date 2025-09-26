В Турции катер переехал российскую туристку
В районе Кемер турецкой провинции Анталья катер наехал на 42-летнюю туристку из России Линарию Музипову, она скончалась, пишет газета Hürriyet.
В сообщении отмечается, что в момент наезда катера женщина плавала за пределами огороженного буйками и канатами маршрута. Свидетелями происшествия стали спасатели, которые сообщили о случившемся в службу скорой помощи. К месту происшествия были направлены медицинские работники и береговая охрана.
В результате медики на месте установили смерть Музиповой. Ее тело было доставлено в морг Института судебной медицины Антальи.
Как пишет Hürriyet, владелец и капитан катера были задержаны. Также в районе места происшествия временно приостановлены занятия водными видами спорта.
РБК направил запрос в генконсульство России в Анталье.
