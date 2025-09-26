 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Захарова назвала конструктивной встречу Лаврова и Рубио

Сюжет
Переговоры России и США
Марко Рубио и Сергей Лавров во время встречи
Марко Рубио и Сергей Лавров во время встречи (Фото: Stefan Jeremiah / Reuters)

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке 24 сентября прошли в конструктивной и рабочей атмосфере, была рассмотрена двухсторонняя повестка отношений, сообщила в интервью ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«Была конструктивная атмосфера, действительно рабочая. Действительно обсуждалась повестка по итогам Анкориджа с упором на ситуацию вокруг Украины, с констатацией, опять же, в развитие тех пониманий, которые имелись на Аляске, поиска путей мирного урегулирования... Была рассмотрена в широком смысле повестка двусторонних отношений. Так что, да, была конструктивная рабочая атмосфера», — сказала она.

Лавров и Рубио встретились на 80-й сессии Генассамблеи ООН, их беседа продлилась чуть менее часа.

После встречи Госдеп и МИД России раскрыли детали разговора. Рубио на встрече призвал Москву предпринять «значимые шаги» для достижения долгосрочного урегулирования украинского конфликта, сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пиготт.

В МИДе назвали темы встречи Лаврова и Гутерриша на полях Генассамблеи ООН
Политика
Сергей Лавров и&nbsp;Антониу Гутерриш

В российском МИДе сообщили, что во время разговора Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться выработанной лидерами России и США линии, в том числе координировать усилия по устранению первопричин конфликта на Украине.

Также в МИДе подчеркнули, что Лавров и Рубио «подтвердили важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений».

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября 2026 года. Ранее Захарова сообщила, что выступление Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН запланировано на 27 сентября.

Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
