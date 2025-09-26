 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В МИД назвали темы встречи Лаврова и Гутерриша на полях Генассамблеи ООН

МИД: Лавров и Гутерриш обсудили ситуации с Украиной и Палестиной

На полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили ситуацию вокруг Украины и палестинско-израильский конфликт, сообщила пресс-служба МИД России.

«Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуация вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении. Лавров также подчеркнул необходимость строгого соблюдения руководством и сотрудниками Секретариата ООН принципа беспристрастности, предусмотренного статьей 100 Устава ООН.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы реформирования ООН в рамках инициативы «ООН-80». Лавров подчеркнул, что преобразования должны быть взвешенными, сохранять институциональные основы и распределение полномочий между главными органами Организации.

Лавров обвинил генсека ООН в «откровенном» злоупотреблении полномочиями
Политика
Антониу Гутерриш

Ранее Лавров обвинил Гутерриша в том, что он «откровенно злоупотребляет» своими полномочиями. В качестве примера глава МИДа напомнил о просьбе «использовать авторитет» генсека ООН, чтобы предоставить России имена погибших в апреле 2022 года в украинском городе Буча. Лавров отметил, что результатов расследования тех событий нет до сих пор, а против России были введены новые санкции.

Лавров в рамках Генассамблеи ООН также встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Они обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине. 

