Дональда и Меланию Трамп засняли во время спора в вертолете

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп были запечатлены в момент спора на борту вертолета Marine One. Инцидент произошел по прибытии пары в Вашингтон из Нью-Йорка, пишет издание People.

На распространившихся в Сети кадрах видно, как супруги активно что-то обсуждают и жестикулируют. Затем они по очереди покинули вертолет, и, взявшись за руки, прошлись по Южной лужайке Белого дома. Трамп в свою очередь поприветствовал журналистов, помахав им рукой.

Трамп и Мелания вернулись в Вашингтон из Нью-Йорка, где президент США участвовал в Генеральной Ассамблее ООН. Перед выступлением Трамп и первая леди Мелания Трамп застряли из-за внезапной остановки эскалатора, на котором они поднимались на встречу. После паузы Мелания стала подниматься по нерабочему эскалатору пешком, а за Трампом образовалась небольшая очередь. Эскалатор так и не начал движение, в итоге гости Генассамблеи вынуждены были двигаться вверх самостоятельно.

Трамп, в свою очередь, назвал случившееся саботажем — не только случай с эскалатором, но и момент с неработающим телесуфлером. Секретная служба США начала расследование.