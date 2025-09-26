Дональда и Меланию Трамп засняли во время спора в вертолете
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп были запечатлены в момент спора на борту вертолета Marine One. Инцидент произошел по прибытии пары в Вашингтон из Нью-Йорка, пишет издание People.
На распространившихся в Сети кадрах видно, как супруги активно что-то обсуждают и жестикулируют. Затем они по очереди покинули вертолет, и, взявшись за руки, прошлись по Южной лужайке Белого дома. Трамп в свою очередь поприветствовал журналистов, помахав им рукой.
Трамп и Мелания вернулись в Вашингтон из Нью-Йорка, где президент США участвовал в Генеральной Ассамблее ООН. Перед выступлением Трамп и первая леди Мелания Трамп застряли из-за внезапной остановки эскалатора, на котором они поднимались на встречу. После паузы Мелания стала подниматься по нерабочему эскалатору пешком, а за Трампом образовалась небольшая очередь. Эскалатор так и не начал движение, в итоге гости Генассамблеи вынуждены были двигаться вверх самостоятельно.
Трамп, в свою очередь, назвал случившееся саботажем — не только случай с эскалатором, но и момент с неработающим телесуфлером. Секретная служба США начала расследование.
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов