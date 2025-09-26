 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дональда и Меланию Трамп засняли во время спора в вертолете

Спор Дональда и Мелании Трамп в вертолете попал на видео

Дональда и Меланию Трамп засняли во время спора в вертолете
Video

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп были запечатлены в момент спора на борту вертолета Marine One. Инцидент произошел по прибытии пары в Вашингтон из Нью-Йорка, пишет издание People.

На распространившихся в Сети кадрах видно, как супруги активно что-то обсуждают и жестикулируют. Затем они по очереди покинули вертолет, и, взявшись за руки, прошлись по Южной лужайке Белого дома. Трамп в свою очередь поприветствовал журналистов, помахав им рукой.

Трамп потребовал расследовать «три зловещих события» в штаб-квартире ООН
Политика
Дональд и Мелания Трамп

Трамп и Мелания вернулись в Вашингтон из Нью-Йорка, где президент США участвовал в Генеральной Ассамблее ООН. Перед выступлением Трамп и первая леди Мелания Трамп застряли из-за внезапной остановки эскалатора, на котором они поднимались на встречу. После паузы Мелания стала подниматься по нерабочему эскалатору пешком, а за Трампом образовалась небольшая очередь. Эскалатор так и не начал движение, в итоге гости Генассамблеи вынуждены были двигаться вверх самостоятельно.

Трамп, в свою очередь, назвал случившееся саботажем — не только случай с эскалатором, но и момент с неработающим телесуфлером. Секретная служба США начала расследование.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Дональд Трамп Мелания Трамп США ссора
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что мог пострадать на ступеньках эскалатора в ООН
Политика
Секретная служба США начала расследовать случай с эскалатором и Трампом
Политика
NYT узнала, что Мелания Трамп не живет в Белом доме
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 11:53
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 11:52
Более 2,5 млн раз в год врачи используют изотопы «Росатома» Тренды, 11:49
Поезда из Белоруссии в Смоленск отменили после ЧП с поездом Общество, 11:47
Связь будущего: как меняются корпоративные коммуникации Тренды, 11:41
РЖД и «Росатом» разработают «грузовой Uber» Бизнес, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Даниил Медведев с победы стартовал на крупном турнире в Пекине Спорт, 11:28
Дональда и Меланию Трамп засняли во время спора в вертолете Политика, 11:27
Захарова назвала конструктивной встречу Лаврова и Рубио Политика, 11:26
Как перевести садовый дом в жилой. Инструкция Росреестра Недвижимость, 11:23
Задержание мужчины, который хотел взорвать машину военного в ЛНР. Видео Политика, 11:23
Осло заявил об аресте квартир «Аэрофлота» по делу соратника Березовского Политика, 11:22
Концепт-шеф Александр Ермаков рассказал о сложностях в работе с зумерами Life, 11:21