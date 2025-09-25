 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп потребовал расследовать «три зловещих события» в штаб-квартире ООН

Трамп потребовал расследовать «три зловещих события» во время его речи в ООН
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп счел аварийную остановку эскалатора, неработающий телесуфлер и пропавший во время его выступления звук в зале не простым совпадением, а «тройным саботажем»

Президент США Дональд Трамп потребовал от ООН расследовать «тройной саботаж» в отношении него во время его пребывания в штаб-квартире всемирной организации.

Трамп описал «три весьма зловещих события», произошедших с ним 23 сентября: аварийная остановка эскалатора, неработающий телесуфлер и пропавший во время его выступления звук в зале, которые он счел не простым совпадением.

«Удивительно, как мы с Меланией не упали лицом вниз на острые края этих стальных ступенек. Просто мы оба крепко держались за поручень, иначе случилась бы катастрофа», — написал глава Белого дома в Truth Social.

Далее он пожаловался на сломанный телесуфлер во время своего выступления. «Я сразу подумал: «Ого, сначала эскалатор, а теперь еще и сломанный телесуфлер. Что это за место?» — написал он.

Кроме того, во время его речи в зале, где находились и мировые лидеры, пропал звук. «Первой, кого я увидел после окончания речи, была Мелания, сидевшая прямо передо мной. Я спросил: «Как я справился?». А она ответила: «Я не расслышала ни слова из того, что ты сказал», — рассказал американский лидер.

«Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования», — заявил он. «Неудивительно, что Организация Объединенных Наций не смогла выполнить свою задачу, для которой она была создана», — заключил Трамп.

Что речь Трампа значит для европейских союзников США и будущего ООН
Политика
Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, 23 сентября 2025 года

В ООН возложили ответственность за неработающий телесуфлер и эскалатор, который резко остановился, на американскую сторону.

По словам официального представителя организации Стефана Дюжаррика, остановка эскалатора при подъеме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. Видеооператор, сопровождавший американского лидера, вероятно, случайно нажал кнопку, пояснил Дюжаррик.

Сбой в работе телесуфлера в ООН связали с тем, что команда Трампа принесла ноутбук, подключила его к системе и загрузила на него его речь.

После выступления главы Белого дома председатель Генеральной Ассамблеи Анналена Бербок заявила, что «телесуфлеры работают отлично».

Секретная служба начала расследование, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Оно началось после того, как газета The Sunday Times сообщила, что сотрудники ООН пошутили об отключении эскалатора перед заседанием Генассамблеи.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Генассамблея ООН эскалатор
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Foreign Policy сравнил политику Трампа со «смертоносными бегемотами»
Политика
Мэр Лондона обвинил Трампа в расизме и исламофобии
Политика
CNN сообщил о попытках Трампа надавить на Россию для переговоров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 24 сен, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 24 сен, 12:34
Onet узнал, что дом в Польше повредила ракета голландского истребителя Политика, 04:29
Аэропорт Сочи возобновил полеты Политика, 04:26
Bloomberg сообщил, что ЕС почувствовал себя на крючке из-за Трампа Политика, 04:23
Адвокат Авагяна рассказал о последнем разговоре с ним Политика, 03:59
Захарова назвала удары по Новороссийску «сигналом для ЕС» Политика, 03:52
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 03:31
Foreign Policy сравнил политику Трампа со «смертоносными бегемотами» Политика, 03:19
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:13
Хакеры притворялись госслужащими из Киргизии для шпионажа в России Технологии и медиа, 03:00
В Краснодаре и Туапсе объявили угрозу беспилотников Политика, 02:59
Столкнувшийся с бортом «России» самолет отстранили от полетов Общество, 02:28
В Иране заявили о получении секретных ядерных документов Израиля Политика, 02:24
Аэропорт Сочи приостановил полеты Политика, 02:20
Трамп потребовал расследовать «три зловещих события» в штаб-квартире ООН Политика, 01:41