Как остановился эскалатор в ООН с Трампом. Видео
Президент США Дональд Трамп сообщил о происшествии во время визита в штаб-квартиру ООН — он и первая леди Мелания Трамп едва не пострадали из-за внезапной остановки эскалатора, на котором они поднимались на встречу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Инцидент попал на видео: эскалатор резко остановился почти сразу после того, как на ступеньку встал Трамп, перед ним двигалась его супруга. После паузы Мелания стала подниматься по нерабочему эскалатору пешком, а за Трампом образовалась небольшая очередь.
Эскалатор так и не начал движение, в итоге гости Генассамблеи вынуждены были двигаться вверх самостоятельно.
Как заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, эскалатор, на котором находился Трамп, могли остановить случайно — сработала штатная система безопасности, которая нужна для предотвращения защемления людей или предметов.
Трамп, в свою очередь, назвал случившееся саботажем — не только инцидент с эскалатором, но и момент с телесуфлером: во время речи Трампа в ООН в его работе возникли неполадки. Секретная служба США расследует, были ли эскалатор и телесуфлер преднамеренно взломаны.
