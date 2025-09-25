 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Как остановился эскалатор в ООН с Трампом. Видео

На видео попал момент аварийной остановки эскалатора с Трампом в ООН

Как остановился эскалатор в ООН с Трампом. Видео
Video

Президент США Дональд Трамп сообщил о происшествии во время визита в штаб-квартиру ООН — он и первая леди Мелания Трамп едва не пострадали из-за внезапной остановки эскалатора, на котором они поднимались на встречу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Инцидент попал на видео: эскалатор резко остановился почти сразу после того, как на ступеньку встал Трамп, перед ним двигалась его супруга. После паузы Мелания стала подниматься по нерабочему эскалатору пешком, а за Трампом образовалась небольшая очередь.

Эскалатор так и не начал движение, в итоге гости Генассамблеи вынуждены были двигаться вверх самостоятельно.

Как заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, эскалатор, на котором находился Трамп, могли остановить случайно — сработала штатная система безопасности, которая нужна для предотвращения защемления людей или предметов.

Трамп, в свою очередь, назвал случившееся саботажем — не только инцидент с эскалатором, но и момент с телесуфлером: во время речи Трампа в ООН в его работе возникли неполадки. Секретная служба США расследует, были ли эскалатор и телесуфлер преднамеренно взломаны.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп Мелания Трамп видео Генассамблея ООН
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Как заводить полезные знакомства?
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
