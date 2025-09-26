 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Ленобласти задержали подозреваемого в смерти 7 человек из-за алкоголя

В Ленобласти задержали подозреваемого в смерти 7 человек из-за алкоголя
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Ленинградской области задержан подозреваемый в гибели семи человек из-за суррогатного алкоголя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Он подозревается в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости», — сообщила она.

Задержанный — житель деревни Гостицы. Из-за алкоголя еще трое человек пострадали.

В Ленобласти семь человек насмерть отравились суррогатным алкоголем
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Подозреваемый — пенсионер, жену которого спасают врачи, писала «Фонтанка».

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

