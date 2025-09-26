В Ленобласти задержали подозреваемого в смерти 7 человек из-за алкоголя
В Ленинградской области задержан подозреваемый в гибели семи человек из-за суррогатного алкоголя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Он подозревается в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости», — сообщила она.
Задержанный — житель деревни Гостицы. Из-за алкоголя еще трое человек пострадали.
Подозреваемый — пенсионер, жену которого спасают врачи, писала «Фонтанка».
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
