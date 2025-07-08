Звезда «Бумера» Мерзликин развелся с женой спустя 19 лет брака

Андрей Мерзликин с супругой Анной (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Заслуженный артист России актер Андрей Мерзликин развелся с женой Анной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Рассмотрено дело, брак расторгнут», — сказал собеседник агентства. Брак расторг судебный участок мирового судьи № 183 в Москве.

Андрей и Анна Мерзликины поженились в 2006 году, у них четверо детей — два мальчика и две девочки.

Мерзликин — актер театра и кино, заслуженный артист России, ему 52 года. Он снялся в таких фильмах, как «Бумер», «Брестская крепость», «И снова здравствуйте», «Триггер», «Мосгаз», «Территория».

Анна — снялась в некоторых киноработах, например, «Счастье — это...» (2015), «Пятеро на каникулах» (2021). Кроме того, она работала детским психологом, а также директором и пресс-секретарем супруга.