Звезда «Бумера» Мерзликин развелся с женой спустя 19 лет брака
Заслуженный артист России актер Андрей Мерзликин развелся с женой Анной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Рассмотрено дело, брак расторгнут», — сказал собеседник агентства. Брак расторг судебный участок мирового судьи № 183 в Москве.
Андрей и Анна Мерзликины поженились в 2006 году, у них четверо детей — два мальчика и две девочки.
Мерзликин — актер театра и кино, заслуженный артист России, ему 52 года. Он снялся в таких фильмах, как «Бумер», «Брестская крепость», «И снова здравствуйте», «Триггер», «Мосгаз», «Территория».
Анна — снялась в некоторых киноработах, например, «Счастье — это...» (2015), «Пятеро на каникулах» (2021). Кроме того, она работала детским психологом, а также директором и пресс-секретарем супруга.
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