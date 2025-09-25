 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Краснодарские власти ответили учителю о зарплате в 90 тыс. руб.

Фото: Ольга Кузьмина / Shutterstock
Фото: Ольга Кузьмина / Shutterstock

В Краснодарском крае среднемесячная зарплата школьного учителя превышает 67,5 тыс. руб. без учета федеральной надбавки за классное руководство, сообщили РБК в региональном министерстве образования и науки. Там отметили, что в Краснодарском крае средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций соответствует средней зарплате наемных работников.

«По оперативной информации, размер среднемесячной заработной платы за январь—август педагогических работников общеобразовательных организаций — 67 071 руб., <...> в том числе учителей — 67 688 руб. (без учета выплаты за классное руководство за счет средств федерального бюджета)», — рассказал первый заместитель краевого министра образования и науки Сергей Пронько.

По словам чиновника, зарплата конкретного работника зависит от «его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы». Сумма может быть «как выше, так и ниже целевого значения», установленного президентским указом от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

По данным Краснодарстата, среднемесячная начисленная зарплата в крае в июне 2025 года составила 78 333 руб.

Зарплаты чиновникам и дипломатам поднимут на 7,6%
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В конце августа 2025 года исполняющая обязанности директора городского департамента образования Елена Ильченко сообщила, что минимальная месячная зарплата учителя в Краснодаре составляет 32 тыс. руб., а средняя — 67 150 руб. в месяц. По ее словам, есть учителя, которые соглашаются брать «больше часов нагрузки» и получают 90 тыс. руб., написал портал «Краснодар.онлайн».

По его информации, в 2024 году средняя зарплата краснодарского учителя была на уровне 53–54 тыс. руб. за 27 часов в неделю, или полторы ставки.

Издание также привело рассказ учителя алгебры и геометрии в одной из гимназий Краснодара, пожелавшего остаться неназванным. Он получает 67–68 тыс. руб. за две ставки, работая в гимназии шесть дней в неделю.

«Мои 36 часов, с учетом классного руководства и всей загрузки, — это бесконечный рабочий день. Я прихожу к 8:00, примерно в 19:00–20:00 я оттуда ухожу», — признался мужчина. Помимо преподавания в гимназии ему приходится подрабатывать репетитором.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Краснодарский край учителя доходы зарплата
Материалы по теме
В ЦБ сообщили о росте средней зарплаты на 15%
Общество
Средние зарплаты курьеров в Москве выросли за год на 38%
Общество
В промышленности летом зарплаты были выше, чем в нефтянке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 24 сен, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 24 сен, 12:34
«Неквалам» откроют доступ к ЦФА с привязкой к ключевой ставке Крипто, 14:52
Украинский дрон пытался атаковать Курскую АЭС-2 Политика, 14:50
В Венгрии подсчитали убытки из-за отказа от российского газа Политика, 14:47
Дмитрий Дибров официально развелся с женой Общество, 14:45
Bosch сократит «пятизначное число» сотрудников, выпускающих автозапчасти Авто, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Цифровизация, 14:39
ЦСКА потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах КХЛ Спорт, 14:38
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Повесившей плакат с Путиным директору Нарвского музея дали 10 лет заочно Политика, 14:35
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 14:34
Новак раскрыл, на какой срок продлят запрет на экспорт бензина Экономика, 14:30
Ректора СПбГИКиТ Сазонову уволили после жалоб студентов и преподавателей Общество, 14:29
Брокер ВТБ: потенциал российского рынка — десятки процентов Инвестиции, 14:29
Вышел трейлер сериала «Хроники русской революции» С Юрой Борисовым Life, 14:24
Медведев ответил Зеленскому на «бомбоубежища для чиновников Кремля» Политика, 14:20