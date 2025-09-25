Краснодарские власти ответили учителю о зарплате в 90 тыс. руб.

Фото: Ольга Кузьмина / Shutterstock

В Краснодарском крае среднемесячная зарплата школьного учителя превышает 67,5 тыс. руб. без учета федеральной надбавки за классное руководство, сообщили РБК в региональном министерстве образования и науки. Там отметили, что в Краснодарском крае средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций соответствует средней зарплате наемных работников.

«По оперативной информации, размер среднемесячной заработной платы за январь—август педагогических работников общеобразовательных организаций — 67 071 руб., <...> в том числе учителей — 67 688 руб. (без учета выплаты за классное руководство за счет средств федерального бюджета)», — рассказал первый заместитель краевого министра образования и науки Сергей Пронько.

По словам чиновника, зарплата конкретного работника зависит от «его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы». Сумма может быть «как выше, так и ниже целевого значения», установленного президентским указом от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

По данным Краснодарстата, среднемесячная начисленная зарплата в крае в июне 2025 года составила 78 333 руб.

В конце августа 2025 года исполняющая обязанности директора городского департамента образования Елена Ильченко сообщила, что минимальная месячная зарплата учителя в Краснодаре составляет 32 тыс. руб., а средняя — 67 150 руб. в месяц. По ее словам, есть учителя, которые соглашаются брать «больше часов нагрузки» и получают 90 тыс. руб., написал портал «Краснодар.онлайн».

По его информации, в 2024 году средняя зарплата краснодарского учителя была на уровне 53–54 тыс. руб. за 27 часов в неделю, или полторы ставки.

Издание также привело рассказ учителя алгебры и геометрии в одной из гимназий Краснодара, пожелавшего остаться неназванным. Он получает 67–68 тыс. руб. за две ставки, работая в гимназии шесть дней в неделю.

«Мои 36 часов, с учетом классного руководства и всей загрузки, — это бесконечный рабочий день. Я прихожу к 8:00, примерно в 19:00–20:00 я оттуда ухожу», — признался мужчина. Помимо преподавания в гимназии ему приходится подрабатывать репетитором.