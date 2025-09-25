Аэропорт Сочи возобновил полеты

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты, там снова осуществляют выпуск и прием самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что во время ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета.

Ограничения действовали два часа — их ввели в 01:56 часов, а сняли в 04:01 по мск.

Два рейса «в целях обеспечения безопасности полетов» ушли на запасные аэродромы, сообщил аэропорт.

На момент написания материала в Краснодаре и Туапсинском округе Краснодарского края действует опасность прилета беспилотников.