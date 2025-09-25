В Краснодаре и Туапсе объявили угрозу беспилотников

В Краснодаре и Туапсинском округе Краснодарского края объявили опасность прилета беспилотников. Об этом сообщили мэр Евгений Наумов и глава округа Сергей Бойко.

Наумов призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

В результате атак БПЛА, совершенных 24 сентября, в Туапсе пострадали два человека. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Один из них — несовершеннолетний.

Также удар пришелся и по Новороссийску — там два человека погибли, еще 12 пострадали.

С 18:00 до 23:00 над территориями Крыма и Черного моря были сбиты 11 беспилотников, сообщили в Минобороны.