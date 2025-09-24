Система ПВО сбила 11 дронов над Крымом и Черным морем

В период с 18:00 до 23:00 силы ПВО сбили 11 беспилотников, сообщили в Минобороны.

Все дроны были уничтожены над территориями Крыма и Черного моря.

24 сентября Минобороны уже сообщало об уничтожении беспилотников над Крымом и Черным морем. Так, о них упоминалось в сообщении ведомства о сбитых дронах в период с 12.00 до 18.00, тогда уничтожили 25 БПЛА над рядом российских регионов. Сколько беспилотников было сбито в каком из субъектов — не уточнялось.

На курортах Черного моря вводили опасность дронов, в частности в Сочи, Геленджике, Туапсе.

