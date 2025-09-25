Столкнувшийся с бортом «России» самолет отстранили от полетов

Столкнувшийся с бортом «России» самолет Hainan Airlines отстранили от полетов

В Шереметьево задержали рейс в Пекин авиакомпании Hainan Airlines, чей самолет столкнулся с бортом компании «Россия», сообщили в телеграм-канале аэропорта.

Решение об отстранении воздушного судна от полетов было принято после проведения технического осмотра самолета.

Как сообщили в пресс-службе, 264 пассажира рейса HU7986 доставят и разместят в гостиницах. Они смогут вылететь в Китай после прибытия резервного борта.

Вечером 24 сентября в Шереметьево столкнулись самолеты авиакомпании «Россия», направлявшийся в Петербург, и Airbus A330 Hainan Airlines, прилетевший из Пекина. Инцидент произошел на рулежной дорожке.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиров самолета «России» вылетели в Санкт-Петербург на резервном борте.