Росавиация расследует причины столкновения самолетов в Шереметьево

Росавиация сформирует комиссию для расследования инцидента со столкновением двух самолетов в аэропорту Шереметьево, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

Кореняко добавил, что в случившемся столкновении риски для людей отсутствовали, а направлявшихся в Санкт-Петербург пассажиров уже отправили резервных бортом.

Вечером 24 сентября в Шереметьево столкнулись самолеты авиакомпании «Россия», направлявшийся в Санкт-Петербург, и Airbus A330 перевозчика Hainan Airlines, прилетевший из Пекина. Инцидент произошел на рулежной дорожке.

В результате борт «России» получил повреждения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.