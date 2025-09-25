 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Росавиация расследует причины столкновения самолетов в Шереметьево

Росавиация сформирует комиссию для расследования инцидента со столкновением двух самолетов в аэропорту Шереметьево, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

Кореняко добавил, что в случившемся столкновении риски для людей отсутствовали, а направлявшихся в Санкт-Петербург пассажиров уже отправили резервных бортом.

В Шереметьево самолет «России» столкнулся с другим бортом
Общество

Вечером 24 сентября в Шереметьево столкнулись самолеты авиакомпании «Россия», направлявшийся в Санкт-Петербург, и Airbus A330 перевозчика Hainan Airlines, прилетевший из Пекина. Инцидент произошел на рулежной дорожке.

В результате борт «России» получил повреждения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

