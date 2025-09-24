 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Шереметьево самолет «России» столкнулся с другим бортом

В Шереметьево самолет «России» рейсом в Петербург столкнулся с другим бортом
Инцидент произошел при подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Петербург на рулежной дорожке. Самолет «России» получил повреждения. Пассажиров пересадили в резервный борт

Самолет авиакомпании «Россия» столкнулся с другим бортом в Шереметьево, сообщает ТАСС. Об этом также пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в транспортной отрасли. По ее данным, из-за столкновения был задержан рейс в Петербург, выполнявший его самолет столкнулся с Airbus китайского авиаперевозчика Hainan Airlines.

«Фонтанка» и 78.ru пишут, что рейс в Петербург выполнялся на Sukhoi Superjet 100. Данных о пострадавших не поступало.

«Аэрофлот» отменил рейс из Владивостока из-за столкновения с птицами
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В пресс-службе перевозчика позднее уточнили, что инцидент произошел при подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Петербург на рулежной дорожке. По предварительным данным, самолет другой авиакомпании «произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна», в результате борт «России» получил повреждения.

«Россия» сообщила, что пассажирам рейса предоставлен резервный борт. В 23:08 началась посадка на рейс в Петербург, уточнил перевозчик.

Представитель «Росавиации» Артем Кореняко написал в телеграм-канале, что, по предварительной информации, при подготовке к вылету Superjet 100 авиакомпании «Россия» в Петербург с ним «произвел касание» самолет Airbus A330 перевозчика Hainan Airlines, прилетевший из Пекина. «Рисков для пассажиров не было», — сообщил он. По его словам, резервный самолет с ними уже вылетел в Петербург. Росавиация создаст комиссию для расследования произошедшего.

В Шереметьево также сообщили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, рейс вылетел в пункт назначения после замены самолета. «Службы аэропорта Шереметьево незамедлительно среагировали на возникшую ситуацию, обеспечили меры в соответствие с регламентами и продолжают оказывать содействие авиакомпаниям», — заявили там, добавив, что технические специалисты сейчас осматривают самолет Hainan Airlines.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Елена Чернышова, Яна Баширова Яна Баширова
Шереметьево авиакомпания «Россия» Санкт-Петербург столкновение
Материалы по теме
Два пассажирских самолета столкнулись при посадке в аэропорту Колорадо
Общество
Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Монтаны
Общество
Azur объяснил задержку рейса в Анталью почти на сутки «комплексом причин»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 24 сен, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 24 сен, 12:34
Onet узнал, что дом в Польше повредила ракета голландского истребителя Политика, 04:29
Аэропорт Сочи возобновил полеты Политика, 04:26
Bloomberg сообщил, что ЕС почувствовал себя на крючке из-за Трампа Политика, 04:23
Адвокат Авагяна рассказал о последнем разговоре с ним Политика, 03:59
Захарова назвала удары по Новороссийску «сигналом для ЕС» Политика, 03:52
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 03:31
Foreign Policy сравнил политику Трампа со «смертоносными бегемотами» Политика, 03:19
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:13
Хакеры притворялись госслужащими из Киргизии для шпионажа в России Технологии и медиа, 03:00
В Краснодаре и Туапсе объявили угрозу беспилотников Политика, 02:59
Столкнувшийся с бортом «России» самолет отстранили от полетов Общество, 02:28
В Иране заявили о получении секретных ядерных документов Израиля Политика, 02:24
Аэропорт Сочи приостановил полеты Политика, 02:20
Трамп потребовал расследовать «три зловещих события» в штаб-квартире ООН Политика, 01:41