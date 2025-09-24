В Шереметьево самолет «России» столкнулся с другим бортом

Инцидент произошел при подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Петербург на рулежной дорожке. Самолет «России» получил повреждения. Пассажиров пересадили в резервный борт

Самолет авиакомпании «Россия» столкнулся с другим бортом в Шереметьево, сообщает ТАСС. Об этом также пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в транспортной отрасли. По ее данным, из-за столкновения был задержан рейс в Петербург, выполнявший его самолет столкнулся с Airbus китайского авиаперевозчика Hainan Airlines.

«Фонтанка» и 78.ru пишут, что рейс в Петербург выполнялся на Sukhoi Superjet 100. Данных о пострадавших не поступало.

В пресс-службе перевозчика позднее уточнили, что инцидент произошел при подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Петербург на рулежной дорожке. По предварительным данным, самолет другой авиакомпании «произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна», в результате борт «России» получил повреждения.

«Россия» сообщила, что пассажирам рейса предоставлен резервный борт. В 23:08 началась посадка на рейс в Петербург, уточнил перевозчик.

Представитель «Росавиации» Артем Кореняко написал в телеграм-канале, что, по предварительной информации, при подготовке к вылету Superjet 100 авиакомпании «Россия» в Петербург с ним «произвел касание» самолет Airbus A330 перевозчика Hainan Airlines, прилетевший из Пекина. «Рисков для пассажиров не было», — сообщил он. По его словам, резервный самолет с ними уже вылетел в Петербург. Росавиация создаст комиссию для расследования произошедшего.

В Шереметьево также сообщили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, рейс вылетел в пункт назначения после замены самолета. «Службы аэропорта Шереметьево незамедлительно среагировали на возникшую ситуацию, обеспечили меры в соответствие с регламентами и продолжают оказывать содействие авиакомпаниям», — заявили там, добавив, что технические специалисты сейчас осматривают самолет Hainan Airlines.