Минобороны показало кадры уничтожения морского дрона у берегов Крыма

Video

Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажного катера Вооруженных сил Украины у побережья Крыма. Видео опубликовала пресс-служба российского ведомства.

«Утром 24 сентября расчеты БПЛА Центра «Рубикон» обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма», — говорится в сообщении.

На видео запечатлена работа российского дрона, который, обнаружив в море беспилотный катер, влетел в него. В результате произошел взрыв. На последних кадрах записи видны обломки катера и уничтожившего его БПЛА.

В течение 24 сентября МЧС в своем приложении несколько раз объявляло беспилотную опасность. Наряду с полуостровом такой сигнал действовал и в других регионах, в числе которых Краснодарский край. Так, властиСочи и Сириуса заявляли об угрозе атаки безэкипажных катеров.

Городские пляжи Сочи закрыли для туристов до конца первой половины дня четверга, 25 сентября, на фоне угрозы со стороны украинских морских беспилотников.