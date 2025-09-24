Минобороны показало кадры уничтожения морского дрона у берегов Крыма
Минобороны показало кадры уничтожения морского дрона «Рубиконом» у берегов Крыма
Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажного катера Вооруженных сил Украины у побережья Крыма. Видео опубликовала пресс-служба российского ведомства.
«Утром 24 сентября расчеты БПЛА Центра «Рубикон» обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма», — говорится в сообщении.
На видео запечатлена работа российского дрона, который, обнаружив в море беспилотный катер, влетел в него. В результате произошел взрыв. На последних кадрах записи видны обломки катера и уничтожившего его БПЛА.
В течение 24 сентября МЧС в своем приложении несколько раз объявляло беспилотную опасность. Наряду с полуостровом такой сигнал действовал и в других регионах, в числе которых Краснодарский край. Так, властиСочи и Сириуса заявляли об угрозе атаки безэкипажных катеров.
Городские пляжи Сочи закрыли для туристов до конца первой половины дня четверга, 25 сентября, на фоне угрозы со стороны украинских морских беспилотников.
