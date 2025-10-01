 Перейти к основному контенту
Зарплаты российских военных выросли почти на 8%

Зарплаты российских военных проиндексировали на 7,6%
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С 1 октября оклады российских военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти проиндексировали на 7,6%, следует из постановления, размещенного на официальном портале правовой информации.

Так, зарплаты выросли:

  • у военнослужащих, проходящих службу по контракту и призыву;
  • у сотрудников Росгвардии, МВД и ФСИН;
  • у судебных приставов;
  • у работников таможни;
  • у сотрудников федеральной противопожарной службы;
  • у руководящего состава федеральной фельдъегерской связи.

Военная пенсия в 2025 году: как рассчитывается и будет ли повышение
Инвестиции
Военная пенсия &mdash; это денежные выплаты от государства для ушедших со службы сотрудников силовых ведомств

Об индексации стало известно еще в апреле. Тогда оклады планировали повысить на 4,5%. В июле Минобороны предложило изменить коэффициент индексации на 7,6%.

Кроме того, с 1 октября выросли пенсии у военных пенсионеров. Индексация была произведена в соответствии с увеличением окладов, то есть на 7,6%, так как их пенсии привязаны к повышению денежного довольствия у военнослужащих.

Наконец, индексация затронет граждан, которые получают пенсии за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца, если пенсии были военными. Перерасчитывать пенсии будут автоматически на основании обновленных окладов.

