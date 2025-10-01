Зарплаты российских военных выросли почти на 8%

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С 1 октября оклады российских военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти проиндексировали на 7,6%, следует из постановления, размещенного на официальном портале правовой информации.

Так, зарплаты выросли:

у военнослужащих, проходящих службу по контракту и призыву;

у сотрудников Росгвардии, МВД и ФСИН;

у судебных приставов;

у работников таможни;

у сотрудников федеральной противопожарной службы;

у руководящего состава федеральной фельдъегерской связи.

Об индексации стало известно еще в апреле. Тогда оклады планировали повысить на 4,5%. В июле Минобороны предложило изменить коэффициент индексации на 7,6%.

Кроме того, с 1 октября выросли пенсии у военных пенсионеров. Индексация была произведена в соответствии с увеличением окладов, то есть на 7,6%, так как их пенсии привязаны к повышению денежного довольствия у военнослужащих.

Наконец, индексация затронет граждан, которые получают пенсии за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца, если пенсии были военными. Перерасчитывать пенсии будут автоматически на основании обновленных окладов.