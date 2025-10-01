Зарплаты российских военных выросли почти на 8%
С 1 октября оклады российских военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти проиндексировали на 7,6%, следует из постановления, размещенного на официальном портале правовой информации.
Так, зарплаты выросли:
- у военнослужащих, проходящих службу по контракту и призыву;
- у сотрудников Росгвардии, МВД и ФСИН;
- у судебных приставов;
- у работников таможни;
- у сотрудников федеральной противопожарной службы;
- у руководящего состава федеральной фельдъегерской связи.
Об индексации стало известно еще в апреле. Тогда оклады планировали повысить на 4,5%. В июле Минобороны предложило изменить коэффициент индексации на 7,6%.
Кроме того, с 1 октября выросли пенсии у военных пенсионеров. Индексация была произведена в соответствии с увеличением окладов, то есть на 7,6%, так как их пенсии привязаны к повышению денежного довольствия у военнослужащих.
Наконец, индексация затронет граждан, которые получают пенсии за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца, если пенсии были военными. Перерасчитывать пенсии будут автоматически на основании обновленных окладов.
