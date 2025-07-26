Аэропорт Грозный закрылся в третий раз за сутки

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В аэропорту Грозный (Северный) третий раз за сутки вводят ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

В предыдущий раз воздушную гавань закрывали на час — с 10:05 до 11:00 мск. До этого аналогичные меры также действовали почти пять часов — с 5:04 до 9:48 мск. Ограничения вводят на фоне угрозы атаки беспилотников и введения плана «Ковер» в Северной Осетии.