Аэропорт Грозный закрылся в третий раз за сутки
В аэропорту Грозный (Северный) третий раз за сутки вводят ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.
В предыдущий раз воздушную гавань закрывали на час — с 10:05 до 11:00 мск. До этого аналогичные меры также действовали почти пять часов — с 5:04 до 9:48 мск. Ограничения вводят на фоне угрозы атаки беспилотников и введения плана «Ковер» в Северной Осетии.
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