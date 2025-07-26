Аэропорты Владикавказа и Грозного снова закрылись вскоре после открытия

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) снова ввели ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

Российские воздушные гавани вводят ограничения на фоне атак беспилотников. Аэропорты Владикавказа и Грозного приостанавливали свою работу в 5:04 мск, ограничения во Владикавказе сняли через 2 часа 39 минут (в 7:43 мск), а в Грозном — почти через пять часов (в 9:48 мск).