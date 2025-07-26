Орбан заявил, что угроза третьей мировой войны постоянно растет
Вероятность третьей мировой войны постоянно растет, необходимо приложить усилия, чтобы ее предотвратить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Origo.
По его словам, перед каждой мировой войной усиливается соперничество между великими державами, обостряется гонка вооружений, и возрастает количество вооруженных конфликтов. Сейчас происходит то же самое, считает премьер.
Он призвал прилагать усилия для сохранения мира. «Нужно как можно скорее добиться прекращения огня», — подчеркнул венгерский премьер.
Говоря о вкладе, который внес в мирное урегулирование американский президент Дональд Трамп, придя к власти, Орбан отметил, что вероятность развязывания третьей мировой войны не была устранена, она только уменьшилась.
В конце июня Орбан заявил, что третья мировая война может наступить, если НАТО вмешается в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что большинство в НАТО считает, что любой конфликт с Россией приведет к третьей мировой войне.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит скатывание мира к третьей мировой войне, в том числе из-за конфликта на Украине, а также между Израилем и Ираном.
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