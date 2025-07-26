Число погибших при обрушении дома в Саратове выросло до семи
Спасатели МЧС обнаружили под обломками обрушившегося дома в Саратове еще одного погибшего, общее число жертв выросло до семи, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Число погибших — 7 человек, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.
Обрушение дома на улице Блинова в Саратове произошло накануне из-за взрыва. Предварительно, причиной стала утечка газа, сообщил глава региона Роман Бусаргин. Как сообщило ранее МЧС, пострадали 16 человек.
Глава МЧС Александр Куренков накануне сообщил, что под обломками могут находиться живые люди. Как заявил Бусаргин, в связи с обрушением дома на территории области 26 июля объявят траурным днем. Кроме этого, власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн руб.
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