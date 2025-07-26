Число погибших при обрушении дома в Саратове выросло до семи

Фото: Ирина Плугина / РБК

Спасатели МЧС обнаружили под обломками обрушившегося дома в Саратове еще одного погибшего, общее число жертв выросло до семи, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Число погибших — 7 человек, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.

Обрушение дома на улице Блинова в Саратове произошло накануне из-за взрыва. Предварительно, причиной стала утечка газа, сообщил глава региона Роман Бусаргин. Как сообщило ранее МЧС, пострадали 16 человек.

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Глава МЧС Александр Куренков накануне сообщил, что под обломками могут находиться живые люди. Как заявил Бусаргин, в связи с обрушением дома на территории области 26 июля объявят траурным днем. Кроме этого, власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн руб.