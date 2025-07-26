Семьям погибших при взрыве газа в Саратове выплатят по ₽1 млн
Власти выплатят по 1 млн руб. семьям погибших при обрушении дома в результате взрыва в Саратове, сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по 1 миллиону рублей», — написал он в своем телеграм-канале.
Средства выделят из резервного фонда правительства области. Как уточнил Бусаргин, на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
Взрыв произошел в доме на улице Блинова накануне. В результате часть здания обрушилась, взрывная волна также разбила стекла в соседнем доме. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. Как сообщило ранее МЧС, известно о 16 пострадавших, а также шести погибших, среди которых один ребенок.
Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что под обломками могут находиться живые люди. Как заявил Бусаргин, в связи с обрушением дома на территории области объявят 26 июля траурным днем.
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