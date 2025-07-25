Глава МЧС Куренков: под обломками дома в Саратове могут находиться живые люди

Глава МЧС заявил, что под завалами дома в Саратове могут быть выжившие

Последствия взрыва в жилом доме в Саратове, 25 июля 2025 года (Фото: busargin_r / Telegram)

Спасатели с осторожностью продолжают разбор завалов обрушившегося дома в Саратове, поскольку под обломками могут находиться живые люди, заявил глава МЧС Александр Куренков.

«Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно», — передает его слова «РИА Новости».

Кроме этого, нависающие конструкции специально не обрушивают, потому что от этого могут пострадать оставшиеся под завалами люди, объяснил Куренков.

Обрушение части дома на улице Блинова в Саратове, предварительно, произошло из-за взрыва в результате утечки газа. Взрывная волна также разбила стекла в соседнем доме. После взрыва в регионе объявили режим ЧС.

Фото: Прокуратура Саратовской области Фото: Прокуратура Саратовской области Фото: busargin_r / Telegram Фото: busargin_r / Telegram Фото: Алина Кравчук / РБК Фото: Алина Кравчук / РБК Фото: Алина Кравчук / РБК Фото: Алина Кравчук / РБК Фото: Алина Кравчук / РБК Фото: Алина Кравчук / РБК

Количество погибших в настоящий момент достигло шести, в том числе погиб как минимум один ребенок. Ранее корреспондент РБК сообщил, что из-под завалов достали одного живого человека.

На базе местной школы № 103 развернули пункт временного размещения для эвакуированных жителей, на месте работают психологи МЧС России. Жителям также предоставят размещение в гостинице «Сокол», заявил губернатор Роман Бусаргин.