 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава МЧС заявил, что под завалами дома в Саратове могут быть выжившие

Глава МЧС Куренков: под обломками дома в Саратове могут находиться живые люди
Последствия взрыва в жилом доме в Саратове, 25 июля 2025 года
Последствия взрыва в жилом доме в Саратове, 25 июля 2025 года (Фото: busargin_r / Telegram)

Спасатели с осторожностью продолжают разбор завалов обрушившегося дома в Саратове, поскольку под обломками могут находиться живые люди, заявил глава МЧС Александр Куренков.

«Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно», — передает его слова «РИА Новости».

Кроме этого, нависающие конструкции специально не обрушивают, потому что от этого могут пострадать оставшиеся под завалами люди, объяснил Куренков.

Как выглядит место взрыва в жилом доме в Саратове. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Обрушение части дома на улице Блинова в Саратове, предварительно, произошло из-за взрыва в результате утечки газа. Взрывная волна также разбила стекла в соседнем доме. После взрыва в регионе объявили режим ЧС.

Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК

Количество погибших в настоящий момент достигло шести, в том числе погиб как минимум один ребенок. Ранее корреспондент РБК сообщил, что из-под завалов достали одного живого человека.

На базе местной школы № 103 развернули пункт временного размещения для эвакуированных жителей, на месте работают психологи МЧС России. Жителям также предоставят размещение в гостинице «Сокол», заявил губернатор Роман Бусаргин.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова
МЧС Александр Куренков Саратов обрушение дома выжившие
Александр Куренков фото
Александр Куренков
глава МЧС России, генерал-полковник
2 июня 1972 года
Материалы по теме
Очевидцы рассказали, как «дом пошатнулся» после взрыва газа в Саратове
Общество
Как выглядит место взрыва в жилом доме в Саратове. Фоторепортаж
Общество
Живого человека достали из-под завалов дома в Саратове
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Трамп анонсировал работу над сокращением ядерных арсеналов России и США Политика, 19:29
В КНР нашли предвестник самого быстрого демографического спада в мире Общество, 19:16
Саблист Базадзе стал первым в истории Грузии чемпионом мира по фехтованию Спорт, 19:15
Глава МЧС заявил, что под завалами дома в Саратове могут быть выжившие Общество, 19:03
Трамп заявил о 28 визитах Клинтона на остров Эпштейна Политика, 18:55
Очевидцы рассказали, как «дом пошатнулся» после взрыва газа в Саратове Общество, 18:54
Новичок РПЛ объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» Спорт, 18:51
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
«Спартак» и «Динамо» совершили обмен в КХЛ Спорт, 18:49
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится Политика, 18:44
Суд дал двум экс-замгубернатора Брянской области по девять лет за взятку Политика, 18:40
Украинский депутат Скороход заявила о подготовке дела против Кличко Политика, 18:39
Власти США одобрили поглощение владельца старейшей киностудии Голливуда Бизнес, 18:35
ФТС объявила о масштабной реорганизации центрального аппарата Экономика, 18:27
Индекс РТС впервые с 18 июля опустился ниже 1100 пунктов Инвестиции, 18:26