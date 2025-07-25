Глава МЧС заявил, что под завалами дома в Саратове могут быть выжившие
Спасатели с осторожностью продолжают разбор завалов обрушившегося дома в Саратове, поскольку под обломками могут находиться живые люди, заявил глава МЧС Александр Куренков.
«Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно», — передает его слова «РИА Новости».
Кроме этого, нависающие конструкции специально не обрушивают, потому что от этого могут пострадать оставшиеся под завалами люди, объяснил Куренков.
Обрушение части дома на улице Блинова в Саратове, предварительно, произошло из-за взрыва в результате утечки газа. Взрывная волна также разбила стекла в соседнем доме. После взрыва в регионе объявили режим ЧС.
Количество погибших в настоящий момент достигло шести, в том числе погиб как минимум один ребенок. Ранее корреспондент РБК сообщил, что из-под завалов достали одного живого человека.
На базе местной школы № 103 развернули пункт временного размещения для эвакуированных жителей, на месте работают психологи МЧС России. Жителям также предоставят размещение в гостинице «Сокол», заявил губернатор Роман Бусаргин.
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